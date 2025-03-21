Деяким українцям можуть наполовину урізати пенсії

Із весни 2025 року в Україні набудуть чинності норми, що дозволяють зменшення пенсійних виплат до половини їх розміру — навіть попри проведену індексацію

Такі скорочення здійснюватимуться відповідно до судових рішень, вироків або постанов.

Підставами для часткового утримання пенсій є:

сплата аліментів — якщо особа зобов’язана забезпечувати матеріальне утримання дітей, батьків або колишнього одного з подружжя;

сплата аліментів — якщо особа зобов’язана забезпечувати матеріальне утримання дітей, батьків або колишнього одного з подружжя; відшкодування завданої шкоди — зокрема у випадках, коли пенсіонер заподіяв шкоду здоров’ю або життю іншої особи;

відшкодування завданої шкоди — зокрема у випадках, коли пенсіонер заподіяв шкоду здоров’ю або життю іншої особи; компенсація збитків компаніям — якщо колишній працівник у минулому завдав підприємству матеріальної шкоди й за рішенням суду має її компенсувати.

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Окрім того, пенсіонери, які не повідомляють Пенсійний фонд про своє працевлаштування, ризикують втратити до 20% виплат. У разі виявлення факту роботи без відповідного повідомлення, сума пенсії може бути переглянута із застосуванням утримань.

Нагадаємо, що у квітні українським пенсіонерам проведуть автоматичний перерахунок виплат, який залежатиме від оновленого страхового стажу. Додатково звертатися для цього не потрібно — все відбудеться без участі пенсіонерів.

Раніше ми писали, яку пенсію можна отримати у 2025, якщо немає стажу. Особи, які не набули необхідного стажу, можуть звернутися до органу соціального захисту за місцем реєстрації або фактичного проживання. Для цього потрібно подати відповідну заяву та пакет документів.

Крім того ми писали, яка середня пенсія в Україні та як вона розраховується. Розрахунок пенсій здійснюється на основі середньої заробітної плати. Цей показник слугує орієнтиром для Пенсійного фонду під час визначення розміру виплат та нарахування Єдиного соціального внеску (ЄСВ).

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Джерело: ТСН.