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Який розмір пенсії отримають українці без трудового стажу у 2025 році

24.02.2025 13:20
Микола Деркач
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Українці, які не мають достатнього трудового стажу для оформлення пенсії за віком або ніколи не працювали, все ж можуть розраховувати на фінансову підтримку від держави. Для них передбачена соціальна пенсія, яка призначається за умови досягнення певного віку та відповідності встановленим критеріям

Який розмір пенсії отримають українці без трудового стажу у 2025 році

Який розмір пенсії отримають українці без трудового стажу у 2025 році Фото: unsplash.com, freepik.com

Якщо людина взагалі не має трудового стажу, вона може отримати соціальну допомогу для пенсіонерів без стажу. Виплати призначаються лише після досягнення 65 років і дорівнюють прожитковому мінімуму. У 2024 році ця сума становила 2361 гривню, і у 2025 році залишилася незмінною.

Для оформлення такої допомоги необхідно звернутися до органів соціального захисту за місцем проживання, надавши такі документи:

  • паспорт;
  • довідку про страховий стаж із Пенсійного фонду;
  • декларацію про доходи з відповідними довідками від усіх членів сім’ї.

Також особи, яким наразі не вистачає стажу для оформлення пенсії, можуть отримати виплати пізніше, коли досягнуть необхідного віку. Мінімальні вимоги до стажу такі:

  • 60 років – не менше 31 року стажу;
  • 63 роки – не менше 21 року стажу;
  • 65 років – не менше 15 років стажу.

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Якщо стажу недостатньо навіть після 65 років, єдиним варіантом залишається соціальна допомога, розмір якої залежить від рівня прожиткового мінімуму.

«Якщо людина офіційно не працевлаштована, проте має дохід і бажає сплачувати добровільні страхові внески, щоб заробити стаж і отримувати пенсію, вона може сплачувати їх добровільно, за власним бажанням. Чим більший розмір внесків, – тим більшим буде розмір пенсії, яка нараховуватиметься в майбутньому», — зазначають у Мінсоцполітики.

Але звернули увагу: щоб непрацюючій особі було зараховано один повний місяць страхового стажу, сума сплачених за цей місяць внесків має бути не менше, ніж мінімальний страховий внесок, тобто – 1760 грн.

Якщо ж людина сплатить вдвічі більший внесок, то пенсія нараховуватиметься з подвійної мінімальної зарплати.

«Не забуваємо, що держава у будь-якому випадку надаватиме фінансову підтримку людині пенсійного віку. У вигляді пенсії, якщо людина має достатньо страхового стажу, або, виплачуючи державну соціальну допомогу, якщо особа досягла пенсійного віку, а страхового стажу для призначення пенсії недостатньо», — наголосили у Мінсоцполітики.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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