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Деякі українці можуть отримати майже 1000 грн додатково до пенсії

19.03.2025 15:40
Ольга Деркач
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Одинокі пенсіонери віком від 80 років, які мають медичні показання для постійного догляду, зможуть отримати щомісячну надбавку до пенсії в розмірі 944 гривень

Деякі українці можуть отримати майже 1000 грн додатково до пенсії

Деякі українці можуть отримати майже 1000 грн додатково до пенсії Фото: unsplash.com, freepik.com

Ця виплата передбачена змінами до законодавства щодо соціального захисту громадян і набуде чинності з квітня 2025 року, пише «Фокус».

Доплата надається за умови, що пенсіонер:

  • проживає сам;
  • отримує пенсію за віком;
  • вік від 80 років;
  • має офіційне підтвердження потреби в постійному догляді.

Особи, які отримують пенсію по інвалідності, не можуть претендувати на цю доплату. Обов’язковою умовою є наявність висновку лікарсько-консультативної комісії про необхідність догляду, а також підтвердження відсутності інших доплат на цю ж мету.

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Щоб оформити виплату, пенсіонер повинен подати:

  • паспорт;
  • ідентифікаційний код;
  • висновок лікарсько-консультативної комісії;
  • довідку з Пенсійного фонду.

Розмір доплати визначено на рівні 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2025 році цей показник становитиме 2 361 гривню, що означає, що надбавка складе 944,4 гривні.

Нагадаємо, що у квітні українським пенсіонерам проведуть автоматичний перерахунок виплат, який залежатиме від оновленого страхового стажу. Додатково звертатися для цього не потрібно — все відбудеться без участі пенсіонерів.

Раніше ми писали, яку пенсію можна отримати у 2025, якщо немає стажу. Особи, які не набули необхідного стажу, можуть звернутися до органу соціального захисту за місцем реєстрації або фактичного проживання. Для цього потрібно подати відповідну заяву та пакет документів.

Крім того ми писали, яка середня пенсія в Україні та як вона розраховується. Розрахунок пенсій здійснюється на основі середньої заробітної плати. Цей показник слугує орієнтиром для Пенсійного фонду під час визначення розміру виплат та нарахування Єдиного соціального внеску (ЄСВ).

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Рубрики: ГрошіСвітНовини
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