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Як українці можуть збільшити розмір пенсії

12.03.2025 16:30
Ольга Деркач
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Міністерство соціальної політики поділилося рекомендаціями щодо того, як українці, які наразі працюють, можуть підвищити розмір своєї майбутньої пенсії

Як українці можуть збільшити розмір пенсії

Як українці можуть збільшити розмір пенсії Фото: freepik.com, bank.gov.ua

Ключові поради

Офіційне працевлаштування – лише офіційна зайнятість гарантує сплату внесків, накопичення страхового стажу та формування пенсійних прав.

Професійний розвиток – регулярне підвищення кваліфікації або перекваліфікація сприяють кар’єрному зростанню та збільшенню доходу, що позитивно впливає на майбутню пенсію.

Збільшення страхового стажу – кожні додаткові 5 років стажу можуть додати до 30% до розміру пенсійних виплат.

Добровільні страхові внески – їхній розмір визначається індивідуально відповідно до фінансових можливостей, але вони також сприяють збільшенню пенсії.

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У Міністерстві наголошують, що кінцевий розмір пенсії безпосередньо залежить від суми сплачених єдиних внесків. Чим більші відрахування та триваліший період їхньої сплати, тим вищим буде розмір пенсійного забезпечення після виходу на заслужений відпочинок.

Нагадаємо, що у квітні українським пенсіонерам проведуть автоматичний перерахунок виплат, який залежатиме від оновленого страхового стажу. Додатково звертатися для цього не потрібно — все відбудеться без участі пенсіонерів.

Раніше ми писали, яку пенсію можна отримати у 2025, якщо немає стажу. Особи, які не набули необхідного стажу, можуть звернутися до органу соціального захисту за місцем реєстрації або фактичного проживання. Для цього потрібно подати відповідну заяву та пакет документів.

Крім того ми писали, яка середня пенсія в Україні та як вона розраховується. Розрахунок пенсій здійснюється на основі середньої заробітної плати. Цей показник слугує орієнтиром для Пенсійного фонду під час визначення розміру виплат та нарахування Єдиного соціального внеску (ЄСВ).

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Джерело: sud.ua.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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