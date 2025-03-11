На скільки виросли пенсії після індексації

Українські пенсіонери отримують виплати в період з 4 по 25 число кожного місяця. Значна частина пенсіонерів ще не мала можливості оцінити, як саме змінився їхній розмір пенсії після проведеної індексації

Актуальну інформацію щодо оновленого розміру пенсійних виплат можна перевірити онлайн через електронний портал Пенсійного фонду України.

Інструкція, як дізнатися суму проіндексованої пенсії:

перейдіть на портал електронних послуг ПФУ;

авторизуйтеся за допомогою КЕП, Дія.Підпис або BankID;

перейдіть у розділ «Моя пенсія», де буде відображено актуальну суму виплати після індексації.

Що варто знати про індексацію пенсій у 2025 році:

рівень індексації становить 11,5%;

граничні суми підвищення: мінімальне збільшення — 100 грн, максимальне — 1 500 грн;

середній розмір підвищення після індексації — 556 грн;

середня пенсія в Україні зросла з 5 789 грн до 6 345 грн.

Цікаве по темі: Як військовослужбовцям вийти на пенсію у 2025: перелік документів

Таким чином, пенсіонери можуть самостійно перевірити оновлений розмір виплат та дізнатися, наскільки зросла їхня пенсія після перерахунку.

Нагадаємо, що у квітні українським пенсіонерам проведуть автоматичний перерахунок виплат, який залежатиме від оновленого страхового стажу. Додатково звертатися для цього не потрібно — все відбудеться без участі пенсіонерів.

Раніше ми писали, яку пенсію можна отримати у 2025, якщо немає стажу. Особи, які не набули необхідного стажу, можуть звернутися до органу соціального захисту за місцем реєстрації або фактичного проживання. Для цього потрібно подати відповідну заяву та пакет документів.

Крім того ми писали, яка середня пенсія в Україні та як вона розраховується. Розрахунок пенсій здійснюється на основі середньої заробітної плати. Цей показник слугує орієнтиром для Пенсійного фонду під час визначення розміру виплат та нарахування Єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Яку мінімальну зарплату треба отримувати, щоб мати право на пенсію

Який розмір пенсії отримають українці без трудового стажу у 2025 році

Українські військові отримуватимуть пенсії за новими правилами: що зміниться

Джерело: 24 Канал.