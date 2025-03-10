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Як військовослужбовцям вийти на пенсію у 2025: перелік документів

10.03.2025 13:40
Микола Деркач
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Учасники бойових дій мають право на дострокову пенсію за віком після досягнення чоловіками 55 років за наявності страхового стажу не менше 25 років, жінками після досягнення 50 років при наявності страхового стажу не менше 20 років (ст. 115 Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV). Які документи потрібні для цього та які кроки необхідно зробити?

Як військовослужбовцям вийти на пенсію у 2025: перелік документів

Як військовослужбовцям вийти на пенсію у 2025: перелік документів Фото: freepik.com

Як зазначається у матеріалі Пенсійного фонду, для оформлення пенсії учасникам бойових дій необхідно підготувати такі документи (оригінали):

  • паспорт;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • трудову книжку або документи про стаж (документи про проходження військової служби);
  • довідку про заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців підряд до 1 липня 2000 року;
  • посвідчення учасника бойових дій;
  • довідку про безпосередню участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України; фото (для пенсійного посвідчення).

Майбутній пенсіонер може звернутись до Пенсійного фонду України із заявою про призначення / перерахунок пенсії учаснику бойових дій особисто або до будь-якого сервісного центру органів Пенсійного фонду України або через вебпортал електронних послуг ПФУ.

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Подати документи онлайн ‒ просто! Головне дотримуватись таких кроків:

  1. Авторизуватися на вебпорталі ПФУ за допомогою КЕП (електронний підпис).
  2. Обрати розділ «Щодо пенсійного забезпечення» та натиснути підрозділ «Заява на призначення пенсії».
  3. Уважно ознайомитися з інструкцією та заповнити форму заяви.
  4. Додати відскановані документи, дотримуючись вимог, та натиснути «Сформувати заяву».
  5. Надати дозвіл на обробку персональних даних та натиснути «Підписати та відправити до ПФУ».
  6. У розділі «Мої звернення» можна переглянути стан опрацювання та результат звернення.

Раніше повідомлялося, що у 2025 році в Україні очікується підвищення пенсій. Пенсійний фонд уже затвердив показник середньої заробітної плати, який використовується для індексації виплат.

Крім того, в поточному році зміниться механізм нарахування пенсій для всіх громадян: буде запроваджено систему балів за кожен місяць, упродовж якого сплачувалися страхові внески.

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Рубрики: Війна з РосієюГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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