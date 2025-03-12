Європейська молодь може отримати $200 тис. на розвиток власного стартапу

У технологічному середовищі Європи регулярно звучить думка, що регіону бракує власного аналога Google чи Microsoft. Тепер з’явилася ініціатива, яка прагне змінити цю ситуацію — Project Europe — новий фонд для засновників, які вирішують складні проблеми за допомогою технологічних рішень

Фонд уже залучив $10 мільйонів від 128 засновників і топменеджерів технологічних стартапів з Європи та інших регіонів. Серед інвесторів — засновники Klarna, Mistral та SoundCloud. Кожен відібраний учасник отримає €200 000 на розвиток своєї ідеї.

Хто може подати заявку?

Проєкт має кілька ключових вимог:

Стартап має бути заснований у Європі (але його можна перевезти в інший регіон пізніше).

Для участі не потрібно мати повністю оформлений стартап — достатньо ідеї або концепції.

Якщо вам понад 25 років, ви не можете подавати заявку — фонд підтримує лише молодих підприємців.

Один із інвесторів пояснив цей віковий ліміт як спосіб підтримки наступного покоління засновників. Ця ідея нагадує Thiel Fellowship, який надає $100 000 американським студентам, що кидають університет заради підприємництва. Втім, Project Europe не вимагає від учасників покидати навчання.

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Чому Європа ще не створила технологічного гіганта?

Протягом десятиліть обговорюється, чому Європа не змогла побудувати технологічного гіганта рівня Meta, Apple чи Google. Одні пояснюють це нестачею інвестицій на стадії зростання, через що підприємці переїжджають у США або продають бізнес ще на ранніх етапах. Інші вказують на низьку схильність до ризику серед інвесторів.

Ієн Гогарт (бізнесмен, який став венчурним капіталістом) писав про те, що найперспективніші компанії Європи продаються занадто рано. Однак залишається відкритим питання, чи дійсно нестача пізнього фінансування є головною проблемою?

Що отримують учасники?

За початкові інвестиції фонд отримає близько 6,7% акцій у компанії, якщо очолюватиме інвестиційний раунд (або менше, якщо ні).

Крім фінансування, учасники отримають:

Персональне менторство від одного з дев’яти партнерів фонду, серед яких Віктор Ріпарбеллі (Synthesia), Маті Станішевський (ElevenLabs) та Ріна Онур Ширіноглу (Spyke Games).

Доступ до спільноти, яка складається зі 119 інших учасників фонду. Це потужна платформа для консультацій і підтримки.

Промоцію через медіаресурси Гаррі Стеббінгса — відомого подкастера та інвестора (20VC), який є одним із творців Project Europe.

Таким чином, фонд не лише надає початковий капітал, а й створює умови для розвитку молодих підприємців, що може стати одним із важливих кроків на шляху до появи європейського технологічного гіганта.

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За матеріалами techcrunch.com.