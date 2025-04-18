Названо найдорожчий банк континентальної Європи

Іспанський Banco Santander SA став найбільшим банком континентальної Європи за ринковою вартістю, випередивши UBS Group AG

Цього року акції іспанського банку різко зросли в ціні, завдяки чому його ринкова капіталізація досягла 91 мільярда євро ($104 млрд). Тим часом акції UBS впали, оскільки банк зіткнувся з можливістю різкого підвищення вимог до капіталу в Швейцарії, що знизило його оцінку до 86 мільярдів євро.

Британський HSBC Plc залишається найбільшим банком Європи з ринковою вартістю 139 мільярдів фунтів стерлінгів ($184 млрд).

Хоча акції Santander зазнали падіння протягом останніх тижнів, вони все ще зросли більш ніж на 30% цього року на хвилі оптимізму інвесторів щодо здоров’я європейських банків і потенціалу для більш масштабних державних витрат у регіоні.

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У лютому банк оголосив про рекордні прибутки та плани викупити свої акції на суму 10 мільярдів євро протягом наступних років.

Банки залишаються найкращим сектором Європи з початку року. Банківський індекс Stoxx 600 зріс на 15%, тоді як більш широкий бенчмарк не змінився. Кредитори на континенті розпочнуть сезон прибутків наступного тижня, а інвестори зосереджені на економічному ударі від торговельної війни США.

Нагадаємо, що Revolut представить на європейському ринку кредитну картку з бонусами. Нові кредитні картки компанії наразі знаходяться на ранніх стадіях розробки і спочатку будуть доступні у Великобританії і пропонуватимуться для кожного з рівнів підписки.

Раніше ми писали, де у Європі стартапи отримують найбільшу підтримку. Україна доєдналася до ініціативи ESNA у листопаді 2024 року і вже показала крутий результат: ми посіли четверте місце серед 24 країн ЄС за рівнем підтримки стартапів та обігнали середній показник по Європі на 12%.

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Джерело: Bloomberg.