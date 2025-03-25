BlackRock запустила перший Біткоїн-продукт в Європі

Міжнародна інвестиційна компанія BlackRock запустила свій перший біржовий Біткоїн-продукт в Європі

Компанія прагне задовільнити зростаючий попит на криптовалюту на нових ринках після залучення понад $50 млрд в аналогічні продукти в Сполучених Штатах.

Найбільший у світі керуючий активами запустив свою «iShares Bitcoin ETP». Продукт зареєстрований у Швейцарії і котирується в Парижі, Амстердамі та Франкфурті.

BlackRock був одним з перших інституційних інвесторів, які запропонували біржові продукти в США для відстеження спотової ціни Біткоїна після того, як Комісія з цінних паперів і бірж вперше схвалила їх у січні 2024 року.

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Компанія співпрацює з Coinbase як зберігачем і Bank of New York Mellon як адміністратором «iShares Bitcoin ETP».

Нагадаємо, що гендиректор BlackRock прогнозує злет Біткоїна до $700 тис. Ларрі Фінк дав інтерв’ю на конференції Всесвітнього економічного форуму в Давосі, присвяченій майбутньому цифрової валюти, і заявив, що Біткоїн може піднятися до $700 000 на тлі побоювань щодо знецінення фіатних грошей.

Раніше ми писали, що BlackRock назвав 2 криптовалюти, які варто купувати. З приголомшливими $56,41 млрд, виділеними на криптовалютний портфель BlackRock, Біткоїн та Ethereum домінують, складаючи понад 99% вартості портфеля. Перехід BlackRock від скептицизму до прийняття криптовалют у криптовалютному просторі був трансформаційним.

Крім того, Кійосакі назвав Біткоїн «найбільшою можливістю в історії». Кійосакі пояснив найбільшу перешкоду на шляху до багатства, одночасно позиціонуючи Біткоїн як єдиний найпотужніший інструмент для створення багатства поколінь. Відомий автор був досить коротким і прямим, коли рекомендував BTC, оскільки його аргумент зводиться до того, що «Біткоїн дозволив кожному стати багатим», а також додав, що Біткоїн — найбільша можливість в історії.

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Джерело: Reuters.