Чому падіння Біткоїна не означає початок ведмежого ринку — аналітики

Біткоїн (BTC) торгується на ведмежій території після різкої корекції, але в більш широкій перспективі актив залишається на бичачому ринку після досягнення рекордного максимуму (ATH) в $109 114 наприкінці січня

Зараз ключові технічні індикатори вказують на те, що нещодавній відкат може не сигналізувати про початок тривалого спаду, а скоріше є однією з найпривабливіших можливостей для купівлі за останні місяці.

Зокрема, 50-тижнева ковзаюча середня (MA) Біткоїна слугує важливим рівнем підтримки, допомагаючи підтримувати більш широкий бичачий тренд. У той же час, інший важливий індикатор, рівень корекції 0,5 по Фібоначчі, демонструє помітну силу, продовжуючи міцно утримувати Біткоїн на території бичачого циклу, згідно з TradingShot.

За останнє десятиліття корекції Біткоїна до рівня корекції 0,5 по Фібоначчі неодноразово сигналізували про здорові, системні відкати, а не про вхід на ведмежий ринок. Історичні дані показують, що кожна корекція до цього рівня, особливо в поєднанні з підтримкою 50-тижневої ЅМА, супроводжувалася сильним ралі.

З моменту досягнення дна ведмежого циклу в серпні 2015 року нечисленні випадки падіння Біткоїна нижче рівня 0,5 по Фібоначчі або означали глибокі ведмежі ринки, як, наприклад, у 2018 і 2022 роках, або були викликані надзвичайною надмірною реакцією.

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Хоча різка корекція Біткоїна могла похитнути короткострокові настрої, технічна структура, що лежить в основі, вказує на те, що цей відкат є ще однією системною корекцією — радше сигналом до купівлі, ніж попередженням про ведмежий ринок.

Якщо Біткоїн рішуче не закриється нижче 50-тижневої ЅМА і рівня 0,5 по Фібоначчі, то ширший бичачий цикл залишиться недоторканим. Поточна ситуація дуже нагадує мінімум серпня 2024 року, який також став однією з найкращих точок входу для довгострокових інвесторів.

Однак не всі аналітики поділяють однаковий оптимізм. На противагу бичачій позиції TradingShot, генеральний директор CryptoQuant Кі Янг Джу висловив більш обережний прогноз, попередивши, що бичачий цикл Біткоїна може вже закінчитися.

Джу процитував ряд метрик ланцюжка, які сигналізують про початок ведмежого ринку. За словами Кі Янг Джу, свіжа ліквідність вичерпується, в той час як нові кити розвантажують Біткоїн за нижчими ціновими рівнями.

Більше того, притоки до ETF були негативними протягом трьох тижнів поспіль, що ще більше погіршило настрої інвесторів.

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Джерело: Finbold.