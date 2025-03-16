5 міфів про Біткоїн, у які не варто вірити

Біткоїн називають мильною бульбашкою, ігровим майданчиком для багатіїв і навіть швидкоплинним захопленням, але наскільки все це відповідає дійсності? Незважаючи на свою волатильність, Біткоїн неодноразово підіймався з великих спадів, отримав широке визнання і довів свою стійкість протягом останніх 15 років

Тим не менш, хибні уявлення про його безпеку, доступність та легітимність зберігаються. Експерти відокремили факти від вигадок про найвідомішу криптовалюту.

Біткоїн — це мильна бульбашка

За словами Томаса Франкліна, генерального директора і засновника Swapped, компанії, яка розробляє продукти для криптовалют, люди, які називають Біткоїн «бульбашкою», ігнорують його поведінку під час численних циклів бумів і спадів.

«Бульбашки з’являються і зникають. Біткоїн неодноразово відновлювався після падіння на 50% і більше, а потім досягав нових історичних максимумів», — сказав він.

За словами Деніела Логвіна, генерального директора LedgerByte, ринкові цикли Біткоїна можуть нагадувати фінансові бульбашки, «але його довгострокова траєкторія свідчить про те, що він є чимось більшим, ніж просто спекулятивний актив».

Він визнав, що короткострокові спекуляції можуть спричинити волатильність, але децентралізована природа Біткоїна, фіксована пропозиція та зростаюче поширення свідчать про те, що він більше схожий на «цифрове золото», ніж на класичну фінансову «бульбашку».

Інвестувати можуть лише заможні

Хоча ціна Біткоїна може здатися високою, насправді це один з найдоступніших активів у світі, оскільки його можна купувати частинами. Найменша фракція називається «сатоші» (0,00000001 BTC) на честь розробника біткоїна Сатоші Накамото.

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Думка про те, що Біткоїн призначений для багатих, ймовірно, походить від «його значного зростання протягом багатьох років», — сказав Логвін.

Однак, на відміну від акцій, які часто вимагають купівлі цілих пакетів, Біткоїн доступний у будь-якій кількості.

Щоб інвестувати, потрібно розбиратися в технологіях

Багато інвесторів купують без глибоких технічних знань. Для того, щоб зберегти свої інвестиції в безпеці, необхідно розуміти основні методи безпеки.

«На відміну від традиційного банкінгу, де фінансові установи захищають ваші кошти, Біткоїн працює в децентралізованій мережі, що дає користувачам повну відповідальність за безпеку своїх активів», — пояснив Логвін.

За словами Франкліна, купувати та зберігати біткоїни так само просто, як користуватися банківським додатком.

«Завдяки регульованим біржам, безпечним гаманцям і зручним платформам цей процес не складніший, ніж відкриття ощадного рахунку в інтернеті», — сказав він.

Біткоїн не є безпечним

Історії людей, які втратили свої кошти, не слід сприймати як недоліки технології або її безпеки, сказав Логвін.

«Кожен випадок втрати Біткоїна є наслідком людської помилки, наприклад, поганої практики безпеки, жертви фішингових атак або зберігання коштів на централізованих біржах, які були зламані», — сказав Логвін.

Незважаючи на те, що на блокчейн Біткоїна націлюються шахраї з усього світу, його ще жодного разу не зламали завдяки надійному шифруванню та децентралізованому механізму консенсусу.

«Модель безпеки Біткоїна побудована на теорії ігор – найбільш вигідна стратегія для майнерів полягає в тому, щоб діяти чесно, а не атакувати систему», — додав Франклін.

Єдиний сенс, в якому Біткоїн можна вважати «небезпечним» — це з точки зору фінансового захисту.

«На відміну від традиційних банків, які пропонують захист від шахрайства та повернення коштів, Біткоїн працює на основі децентралізованого, незворотного реєстру. Це означає, що користувачі повинні нести повну відповідальність за безпеку своїх коштів», — сказав Франклін.

Криптовалюта — це модна забаганка

Називаючи Біткоїн забаганкою, люди ігнорують той факт, що він існує вже 15 років, що довше, ніж багато технологічних компаній, яким люди довіряють щодня.

«Великі фінансові установи зараз володіють біткоїнами, а уряди провідних країн обговорюють його регулювання. Прийняття криптовалюти продовжує зростати, і Біткоїн продовжує інтегруватися в основні фінансові системи», — сказав Франклін.

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Джерело: GOBankingRates.