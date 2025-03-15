Що може змусити ціну Біткоїна впасти до нуля

Біткоїн був першою цифровою валютою, яка мала на меті усунути потребу в центральних фінансових органах, таких як банки чи уряди. З моменту свого створення у 2009 році Біткоїн переживає бурхливий розвиток, і з тих пір його називали по-різному: майбутнім грошей, аферою, мильною бульбашкою, яка ось-ось лопне. І хоча він пережив численні крахи, а скептики прогнозували його падіння протягом майже двох десятиліть, Біткоїн все ще стоїть на ногах. Але чи може він врешті-решт впасти до нуля?

Для того, щоб вартість Біткоїна впала до нуля — з більш ніж $80 000 (на момент написання) — він повинен втратити свої фундаментальні фактори, що визначають його вартість. Ось кілька сценаріїв, які можуть відправити Біткоїн у небуття.

Урядові заборони та регулювання

Біткоїн зіткнувся з численними регуляторними репресіями в таких країнах, як Китай, де майнінг і транзакції були заборонені. Наприклад, у 2021 році ціна Біткоїна впала майже на 30% після того, як китайський уряд заборонив банкам використовувати криптовалюту.

Отже, якщо з якихось причин великі економіки, такі як США чи ЄС, запровадять заборону на Біткоїн, щоб зробити його незаконним для використання, торгівлі чи зберігання, попит на нього різко впаде.

Глобальна енергетична криза

Майнінг біткоїнів споживає величезну кількість електроенергії. За даними Crypto.com, одна транзакція з біткоїнами в середньому споживає 851,77 кВт/год енергії, що еквівалентно приблизно місячному обсягу електроенергії для середньостатистичного американського домогосподарства.

Якщо витрати на електроенергію різко зростуть або уряди накладуть суворі обмеження на майнінг через екологічні проблеми, безпека мережі Біткоїна може ослабнути. Падіння потужності майнінгу може зробити мережу більш вразливою до атак, що відлякає інвесторів.

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Повна втрата суспільної довіри

Якщо люди перестануть вірити в Біткоїн, чи то через великий скандал, чи то через маніпуляції на ринку, він може почати втрачати вартість. Тому що, на відміну від акцій, Біткоїн сам по собі не генерує грошових потоків і не має внутрішньої цінності. Це означає, що якщо довіра інвесторів зникне, то зникне і його вартість.

Чому Біткоїн взагалі має цінність

Незважаючи на ризики Біткоїн все ще досить дорогий і цінний актив. Ось чому люди продовжують в нього вірити:

децентралізація та безпека: цінність Біткоїна можна пояснити довірою до його децентралізованої мережі, де кожна транзакція є прозорою, безпечною і підтверджується розподіленим глобальним консенсусом;

дефіцит: пропозиція Біткоїна обмежена 21 мільйоном монет, а це означає, що його не можна друкувати нескінченно, як традиційні валюти;

інституційне прийняття: такі установи, як BlackRock та Fidelity, запровадили біткоїн-ETF, що ще більше полегшує інвесторам доступ до Біткоїна. Таке широке розповсюдження Біткоїна підвищує довіру до нього та зміцнює його цінність з часом;

використання як засобу збереження вартості: багато хто розглядає біткоїн як «цифрове золото», оскільки він дозволяє людям зберігати багатство поза традиційними банківськими системами.

Чи може Біткоїн дійсно впасти до нуля

Не існує кришталевої кулі, щоб передбачити, що Біткоїн зробить, а що ні. Хоча він може зазнати досить сильного падіння, як це вже неодноразово траплялося в минулому, його поєднання дефіциту, безпеки та прийняття — це те, що наразі утримує його на плаву. Поки люди вірять у Біткоїн і продовжують ним користуватися, він буде мати цінність.

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Джерело: GOBankingRates.