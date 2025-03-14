4 перспективні криптовалюти з потенціалом зростання у 10 разів

Багато хто вважає, що 2025 рік стане роком продовження буму крипторинку, який він пережив у 2024 році. Можна очікувати експоненціального зростання цифрових валют завдяки таким факторам, як потенційне зниження процентних ставок Федеральним резервом, посилення інституційного прийняття та поява нових блокчейн-застосунків

У міру розвитку криптовалютного ландшафту дві основні тенденції формують майбутнє індустрії: штучний інтелект і проєкти, засновані на мемах. Криптовалюти на основі штучного інтелекту революціонізують торгівлю, оцінку ризиків та автоматизовані інвестиційні стратегії, надаючи інвесторам інтелектуальні інструменти для прийняття рішень. Водночас, популярні мемкоїни продовжують процвітати завдяки своїй потужній спільнотній природі та вірусному потенціалу.

Chainlink (LINK)

Chainlink — це децентралізована мережа оракулів, через яку смарт-контракти можуть безпечно отримувати доступ до зовнішніх реальних даних, пов’язуючи технологію блокчейн із зовнішніми джерелами інформації.

Інвестори зберігають оптимізм щодо майбутнього розвитку Chainlink. Багато хто прогнозує, що ціна зростатиме, оскільки попит на безпечні послуги оракула збільшуватиметься. Дедалі більша інтеграція мережі в інші блокчейн-системи та зосередженість на безпеці даних роблять її стійким лідером у криптовалютному всесвіті.

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Solana (SOL)

Solana має високопродуктивний, масштабований блокчейн з наднизькою комісією за транзакції. Це робить Solana популярною платформою для децентралізованих додатків (dApps) та криптовалют. Власний механізм консенсусу Solana, Proof of History (PoH), також робить транзакції швидшими та ефективнішими.

Швидкий розвиток Solana, інноваційний метод масштабування та зростаюча мережа привернули широку увагу розробників та інвесторів. Вони вважають, що революційний метод масштабування і розширення бази Solana може призвести до вражаючих прибутків у найближчому майбутньому.

Shiba Inu (SHIB)

Shiba Inu спочатку був типовим мемкоїном, але зараз це децентралізована мережа з децентралізованою біржею під назвою ShibaSwap. Зростаюча популярність і стратегічний прогрес перетворили SHIB на потенційний актив з високим потенціалом зростання.

Технічно SHIB потенційно може принести величезні прибутки інвесторам.

XRP

XRP, розроблена Ripple Labs, полегшує миттєві транскордонні платежі за допомогою більш швидкого і доступного варіанту, ніж традиційна банківська система.

Існуючі регуляторні зміни та зростаючий інституційний попит призвели до зростання ціни XRP, що робить її криптовалютою, за якою слід стежити протягом наступних кількох років.

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Джерело: CoinGape.