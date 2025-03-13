2 перспективні криптовалюти вартістю менше $1

У 2025 році ринок криптовалют перебуває начебто на американських гірках, більшість активів намагаються відновити бичачий імпульс, який спостерігався наприкінці минулого року

Тим не менш, приховані коштовності на ринку, дешевше $1, все ще пропонують інвестиційні можливості завдяки сильним фундаментальним показникам і зростаючому поширенню криптовалют.

Хоча волатильність залишається ризиком, наступні дві криптовалюти вартістю менше $1 виділяються як сильні інвестиційні можливості у 2025 році.

Cardano (ADA)

Cardano (ADA) потрапила до цього списку завдяки своїй обіцянці стійкості та масштабованості. Незважаючи на повільне зростання цін, ADA залишається ідеальною ставкою завдяки розширенню екосистеми блокчейну та амбітній дорожній карті.

Протокол підтвердження частки (PoS) від Cardano, заснований на дослідницькому підході, є енергоефективною альтернативою інтенсивному майнінгу біткоїна (BTC).

Крім того, потенціал ADA також полягає в нещодавніх оновленнях мережі, таких як хардфорк Chang. Це оновлення покращило швидкість, безпеку та масштабованість Cardano, зробивши її більш привабливою для децентралізованих додатків та розробників.

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Однак Cardano стикається з жорсткою конкуренцією з боку таких компаній, як Solana (SOL), яка обробляє до 65 000 транзакцій в секунду з наднизькими комісіями.

Деякі аналітики прогнозують, що ADA може зрости до $6. На момент написання ціна ADA становила $0,72.

VeChain (VET)

VeChain (VET) — ще одна сильна криптовалюта вартістю менше $1. Відомий своїм фокусом на управлінні ланцюгами поставок і впровадженні на підприємствах, блокчейн VeChain відстежує все — від предметів розкоші до фармацевтичних препаратів, забезпечуючи прозорість і автентичність.

Його система з двома токенами — VET для транзакцій і VTHO для оплати за газ — робить його практичним вибором для бізнесу і сприяє постійному зростанню впровадження.

Тим часом, VeChain також активно розвиває свою мережу. Нещодавнє оновлення VeChain Renaissance представляє собою значний перегляд технології блокчейну та токеноміки.

На момент написання ціна VET становила $0,02.

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Джерело: Finbold.