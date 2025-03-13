Зустрічні мита ЄС щодо США загрожують Біткоїну корекцією до $75 000 — аналітики

Тарифи Європейського Союзу у відповідь на тарифи США поглибили макроекономічну невизначеність, що спонукає криптоаналітиків прогнозувати підвищену волатильність Біткоїна, який може впасти до критичного рівня підтримки в $75 000

ЄС запровав контрмита на американські товари на суму $28 млрд, починаючи з квітня, оголосила 12 березня Європейська комісія у відповідь на нещодавнє рішення президента США Дональда Трампа запровадити 25% тарифи на імпорт сталі та алюмінію.

Цей крок може викликати нові побоювання щодо торговельної війни та волатильність на ринку в найближчій перспективі.

«Зустрічні тарифи не є позитивним сигналом, оскільки вони передбачають потенційний відскок», — вважає Марчін Казмерчак, співзасновник і головний операційний директор компанії RedStone, що розробляє рішення для блокчейн-оракулів.

Це може призвести до того, що BTC повернеться до рівня $75 000, сказав він, додавши, що «враховуючи, що стейблкоїни і RWA [реальні світові активи] залишаються на історичних максимумах, у нього є потенціал для відскоку».

«Я не думаю, що ця новина матиме сильний вплив, але ми подивимося на реакцію з боку США», — додав він.

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Інші аналітики все ще очікують на тимчасове зниження Біткоїна нижче $72 000 як частину «макрокорекції» під час поточного циклу бичачого ринку перед наступним етапом зростання.

Проте тарифи — не єдиний фактор, що впливає на ціну Біткоїна, заявив Райан Лі, головний аналітик Bitget Research.

«Ціни пов’язані з більш широкими економічними умовами, але на них також впливають фактори, що виходять за рамки торговельної політики. Інституційне прийняття Біткоїна в усьому світі, регуляторні оновлення та висока корисність роблять його більш стійким, ніж традиційні фінансові інструменти», — сказав він.

Традиційні та криптовалютні ринки можуть бути обмежені побоюваннями, пов’язаними з тарифами, до 2 квітня, вважає Аурелі Бартері, головна аналітикиня Nansen.

«Шум навколо тарифів, ймовірно, триватиме до 2 квітня, а взаємні заяви про тарифи, а потім переговори, покладуть край апетиту до ризику, — сказала вона. — Тим не менш, нещодавно ми спостерігали попередню стабілізацію основних фондових індексів США і BTC на мінімумі їх відповідних RSI, які ми відстежуємо».

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Джерело: CoinTelegraph.