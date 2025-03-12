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У США внесли законопроєкт про купівлю 1 млн біткоїнів: чи вплине це на ціну

12.03.2025 15:30
Микола Деркач
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Сенаторка Синтія Ламміс повторно внесла законопроєкт BITCOIN Act у 119-й Конгрес США, залучивши нових співавторів і запропонувавши зміни до цього знакового законодавчого акту

У США внесли законопроєкт про купівлю 1 млн Біткоїнів: чи вплине це на ціну

У США внесли законопроєкт про купівлю 1 млн Біткоїнів: чи вплине це на ціну Фото: freepik.com, pngwing.com

Новий законопроєкт дозволить уряду США потенційно утримувати понад 1 мільйон біткоїнів у рамках новоствореного резерву. Первісний варіант закону, представлений у липні, передбачав купівлю 200 тис. біткоїнів щороку протягом п’яти років — загалом 1 млн BTC. Придбання фінансуватиметься за рахунок диверсифікації наявних фондів Федеральної резервної системи та Міністерства фінансів.

Однак у новій версії закону, що має повну назву Boosting Innovation, Technology, and Competitiveness through Optimized Investment Nationwide (BITCOIN) Act of 2025, передбачено можливість для США зберігати більше ніж 1 мільйон BTC, якщо вони будуть отримані законним шляхом, відмінним від прямої купівлі. Це може включати конфіскацію у цивільних або кримінальних справах, подарунки державі чи перекази від федеральних агентств.

Американські штати можуть добровільно передавати свої біткоїни до стратегічного біткоїн-резерву, але ці кошти зберігатимуться на окремих рахунках.

США повинні використати потенціал цифрових активів

«Закріплюючи далекоглядний указ президента на законодавчому рівні, ми гарантуємо, що наша країна зможе повною мірою використати потенціал цифрових інновацій для зменшення національного боргу та збереження конкурентоспроможності у світовій економіці», — заявила Ламміс, презентуючи оновлений законопроєкт 11 березня під час конференції The Bitcoin Policy Institute.

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BITCOIN Act отримав нових співавторів серед республіканських сенаторів, зокрема Джима Джастіса, Томмі Табервілла, Роджера Маршалла, Марші Блекберн та Берні Морено.

«Я пишаюся тим, що приєднався до сенаторки Ламміс у підтримці цього законопроєкту, який передбачає створення стратегічного біткоїн-резерву та закріплення указу президента Трампа, — заявив сенатор Джастіс. — Цей законопроєкт підкреслює лідерство США у фінансових інноваціях, зміцнює нашу економічну безпеку та дає можливість впоратися зі стрімким зростанням державного боргу».

Зміни у законопроєкті та можливий вплив на ціну Біткоїна

Оновлена версія BITCOIN Act також встановлює формальний механізм оцінки активів, отриманих у результаті форків чи аірдропів.

Спочатку закон вимагав, щоб усі такі активи зберігалися в резерві протягом п’яти років і не могли бути продані або ліквідовані без окремого дозволу. В оновленій версії передбачено, що після обов’язкового терміну зберігання Міністерство фінансів визначатиме найцінніший актив за ринковою капіталізацією та залишатиме «домінуючий актив».

Повторне внесення цього законопроєкту відбулося всього через кілька днів після того, як президент США Дональд Трамп підписав указ про створення «Стратегічного біткоїн-резерву» та «Запасу цифрових активів».

Якщо законопроєкт буде ухвалений, він може суттєво вплинути на ціну Біткоїна та крипторинок у цілому. Ці дії уряду США можуть призвести до зростання попиту та потенційного дефіциту монети на ринку. Це, у свою чергу, може підштовхнути ціну BTC вгору, особливо з урахуванням обмеженої емісії криптовалюти. Водночас залишається відкритим питання щодо довгострокових наслідків такої стратегії для волатильності активу та його регуляторного статусу в США.

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За матеріалами cointelegraph.com.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовиниСША
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