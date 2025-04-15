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Revolut представить на європейському ринку кредитну картку з бонусами

15.04.2025 18:40
Ольга Деркач
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Британська фінтех-компанія з українським корінням Revolut розробляє кредитну картку з винагородами, яка використовуватиме систему балів RevPoints

Revolut представить на європейському ринку кредитну картку з бонусами

Revolut представить на європейському ринку кредитну картку з бонусами Фото: revolut.com

Нові кредитні картки компанії наразі знаходяться на ранніх стадіях розробки і спочатку будуть доступні у Великобританії і пропонуватимуться для кожного з рівнів підписки.

Коли компанія оголосила про запуск RevPoints у липні, у прес-релізі зазначалося, що програма лояльності дозволяє клієнтам заробляти бали на щоденних витратах і обмінювати їх на туристичні привілеї, такі як милі авіакомпаній та ексклюзивні знижки на подорожі.

Крім того, 11 квітня стало відомо, що Revolut планує додати британські акції до своєї торгової платформи, яка вже пропонує американські та європейські акції і обслуговує понад 800 000 британських трейдерів.

«Ми додаємо британські акції в нашу пропозицію, оскільки бачимо зацікавленість наших британських клієнтів в отриманні доступу до місцевої економіки і подальшій диверсифікації свого портфеля», — сказала Яна Шкребенкова, генеральний директор Revolut по роботі з капіталом і трейдингу в Великобританії.

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Генеральний директор Revolut у Великобританії Франческа Карлезі розповіла, що компанія працює над розвитком своїх банківських операцій у Великобританії, розширенням на глобальному рівні, а потім виходом на первинне публічне розміщення акцій (IPO).

Компанія прагне зробити свій застосунок, який наразі дозволяє користувачам здійснювати платежі, торгувати активами та зберігати гроші, глобальним застосунком для надання фінансових послуг.

У березні Карлезі також заявила, що, готуючись до розширення свого банківського бізнесу у Великобританії, Revolut наймає 100 нових співробітників, а до кінця року штат компанії має скласти близько 200 осіб.

«Ми перебуваємо в постійному і відкритому діалозі з нашими регуляторами, щоб гарантувати, що все відповідає найвищим стандартам, – сказала- Карлезі. — Ми нікуди не поспішаємо, оскільки зробити все правильно має більше значення, тому, як тільки всі будуть готові, ми запустимо британський банк і почнемо працювати як один з найновіших банків Великої Британії».

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Джерело: PYMNTS.

Рубрики: FinTechСвітНовиниТехнології
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