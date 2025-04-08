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PaySpaceMagazine

Revolut призупинив реєстрацію нових користувачів з України

08.04.2025 16:05
Ольга Деркач
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Нещодавно в інформаційному просторі України зʼявилася новина про те, що британська фінтех-компанія з українським корінням Revolut зупинила реєстрацію нових користувачів з України

Revolut призупинив реєстрацію нових користувачів з України

Revolut призупинив реєстрацію нових користувачів з України Фото: freepik.com, flaticon.com

PaySpace Magazine вирішив звернутися до пресслужби Revolut, щоб перевірити цю інформацію.

У компанії підтвердили, що наразі реєстрація нових користувачів призупинена, але вже існуючі рахунки українців працюють у звичайному режимі.

«Revolut Bank UAB тимчасово призупинив реєстрацію нових клієнтів, які є резидентами України. Це не впливає на наших існуючих українських користувачів — їхні рахунки та сервіси й надалі працюватимуть у звичному режимі. Українці можуть приєднатися до списку очікування, поки ми працюємо над відновленням процесу реєстрації», — заявили у пресслужбі Revolut.

Там наголосили, що Україна залишається важливим ринком для Revolut, і компанія залишається віддана підтримці українських клієнтів та спільноти. У межах благодійної кампанії Clear Sky спільно з UNHCR Revolut уже вдалося зібрати понад £500 тис. для підтримки людей в Україні. Revolut також зробить додатковий внесок у розмірі £200 тис.

Revolut призупинив реєстрацію нових користувачів з України

Revolut призупинив реєстрацію нових користувачів з України Скриншот: PaySpace Magazine

Цікаве по темі: Revolut запустив окремий застосунок для своєї криптовалютної платформи

Revolut — фінансово-технологічна компанія, яка пропонує банківські послуги. Була заснована 2015 року українцем Владом Яценком та росіянином Ніколаєм Сторонським. Штаб-квартира компанії в Лондоні. Займається обміном валют, платіжними картками, торгівлею акціями, криптовалютами, товарами.

Нагадаємо, що Revolut оголосив про початок роботи в Україні. Мешканці України зможуть відкривати європейські рахунки в Revolut і користуватися передовими фінансовими послугами. Серед ключових можливостей – миттєві та безкоштовні перекази між користувачами застосунку, зручний обмін понад 30 валют без високих комісій та легкі розрахунки у будь-якому куточку світу. Для ідентифікації клієнтів Revolut використовує сервіс Дія, забезпечуючи високий рівень безпеки.

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Рубрики: FinTechНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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