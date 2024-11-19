Revolut отримав ліцензію на торгівлю акціями у Великій Британії та ЄС

Фінтех-компанія з українським корінням Revolut повідомила, що отримала від британського фінансового регулятора ліцензію на торгівлю акціями

З 2025 року Revolut торгуватиме акціями та біржовими фондами, що котируються у Великобританії та ЄС.

Компанія, яка нещодавно отримала оцінку в $45 млрд, що робить її однією з найдорожчих фінтех-компаній Європи, тепер буде конкурувати на британському ринку торгівлі з такими компаніями, як Trading 212, Freetrade, Hargreaves Lansdown і AJ Bell.

Revolut, яка наразі має понад 650 000 клієнтів у Великобританії, раніше надавала партнерські послуги, де пропонувала інвестиційні послуги через свій застосунок, а роздрібні клієнти могли купувати і продавати акції, що котируються на біржі в США.

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У липні компанія отримала британську банківську ліцензію з деякими обмеженнями, що поклало край трирічному очікуванню дозволу та усунуло регуляторну невизначеність, яка стримувала її амбіції в Британії.

Лондонська компанія Revolut є одним з небагатьох необанків, що з’явилися в Британії за останнє десятиліття, пропонуючи послуги без фізичних відділень.

Нагадаємо, що Revolut вберіг від шахраїв криптовалюти на $13,5 млн. Втрат вдалось уникнути завдяки посиленим заходам кіберзахисту. Механізм боротьби необанку Revolut з шахрайством у сфері криптовалют спрямований на захист інвесторів шляхом оповіщення користувачів про потенційно підозрілі транзакції.

Раніше ми писали, що Revolut запустить окремий застосунок для торгівлі активами. Revolut виводить свою пропозицію з управління капіталом вартістю 8,5 млрд євро в окремий застосунок під назвою Revolut Invest. Там користувачам вже доступні близько 5 000 активів, включаючи американські акції, біржові фонди, сировинні товари та облігації, а також нові продукти, такі як контракти на різницю. За інвестиції в акції та облігації стягуватиметься фіксована комісія в розмірі 0,25% або 1 євро, водночас плата за контракти на різницю може варіюватися.

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За матеріалами: Reuters.