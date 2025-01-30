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Revolut видаватиме кредити на купівлю комерційної нерухомості

30.01.2025 17:50
Микола Деркач
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Revolut Ltd. розширює свою діяльність на сферу комерційної нерухомості на тлі ознак відновлення цього ринку, який раніше перебував у кризі

Revolut видаватиме кредити на купівлю комерційної нерухомості

Revolut видаватиме кредити на купівлю комерційної нерухомості Фото: unsplash.com

Лондонський цифровий банк цього місяця найняв Дункана Батті (Duncan Batty), який раніше очолював платформу фінансування нерухомості в M&G Investments, для керівництва новим напрямком бізнесу, повідомило обізнане джерело, яке побажало залишитися анонімним через обговорення кадрових питань, передає Bloomberg.

Батті буде відповідати за створення з нуля підрозділу з кредитування комерційної нерухомості, згідно з описом вакансії.

«Оскільки Revolut продовжує зростати, ми залишаємося відданими пошуку та реалізації нових можливостей, які сприяють розширенню бізнесу та інноваціям», — заявив представник компанії.

Revolut виходить на ринок комерційної нерухомості у непростий період: після пандемії Covid-19 офісні будівлі спорожніли, а економічна невизначеність залишається високою. Попри це, аналітики CBRE прогнозують, що ринок комерційної нерухомості Великої Британії досяг дна у 2024 році, а у цьому році очікуються «зародкові ознаки перелому», оскільки відсоткові ставки та вартість боргового фінансування знижуються.

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Revolut також шукає менеджера з нерухомості, який відповідатиме за пошук нових офісних приміщень для глобального розширення компанії. Наразі Revolut має понад 10 000 співробітників у всьому світі, фізичні офіси у 23 країнах, хоча компанія дотримується принципу «віддаленої роботи насамперед».

Раніше ми також писали, що Revolut, глобальна фінтех-компанія з українським корінням, запустила власний сервіс Robo-Advisor (робот-радник).

Нагадаємо, що Revolut запустив бета-тест свого застосунку в Україні. Наразі Revolut в Україні працює в обмеженому режимі, тому інформація про повноцінний запуск на офіційному сайті відсутня. Проте для тестових користувачів із України доступна підтримка українською мовою.

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Рубрики: ГрошіКредитуванняСвітНовиниБізнес
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