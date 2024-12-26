Revolut запустив бета-тест свого застосунку в Україні

Британська фінтех-компанія Revolut, співзасновником якої є українець Влад Яценко, запустила бета-тест свого застосунку на території України

Продукт надано обмеженій кількості користувачів із листа очікування, які заздалегідь завантажили застосунок, пише Forbes.

Наразі Revolut в Україні працює в обмеженому режимі, тому інформація про повноцінний запуск на офіційному сайті відсутня. Проте для тестових користувачів із України доступна підтримка українською мовою.

У межах бета-тесту українські користувачі отримали можливість керувати понад 30 валютами в одному додатку, здійснювати міжнародні перекази без комісій, відкривати безплатні віртуальні картки для використання у понад 150 країнах, а також оформлювати рахунки за тарифним планом Standard без оплати за реєстрацію.

Процедура верифікації нових користувачів із України здійснюється через Дію.

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Поповнювати рахунок можна за допомогою валютних карток у доларах або євро. Водночас поповнення з гривневих карток наразі неможливе через регуляторні обмеження, запроваджені НБУ.

Зазначено, що Revolut надає послуги резидентам України на транскордонній основі через Revolut Bank UAB у Литві.

Нагадаємо, що Revolut додав український інтерфейс у застосунок. Revolut зазначила, що чимало українців через війну знаходяться в ЄС та інших країнах. І для забезпечення якісного користувацького досвіду для клієнтів по всій Європі та підтримки української спільноти до застосунку додали інтерфейс повністю українською мовою.

Раніше ми писали, що Revolut планує отримати банківську ліцензію ще в одній країні. Банківська ліцензія, на отримання якої Revolut вже подав заявку, дозволить компанії можливість конкурувати з наявними у Новій Зеландії фінансовими установами, пропонуючи відсоткові ощадні продукти та ширший спектр кредитних можливостей.

Крім того, Revolut отримав ліцензію на торгівлю акціями у Великій Британії та ЄС. З 2025 року Revolut торгуватиме акціями та біржовими фондами, що котируються у Великобританії та ЄС.

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