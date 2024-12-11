Revolut додав український інтерфейс у застосунок

Британська фінтех-компанія з українським корінням Revolut представила оновлений застосунок, де відтепер доступна українська мова

Revolut зазначила, що чимало українців через війну знаходяться в ЄС та інших країнах. І для забезпечення якісного користувацького досвіду для клієнтів по всій Європі та підтримки української спільноти до застосунку додали інтерфейс повністю українською мовою.

«Це наступний логічний крок після ухваленого рішення надавати платіжні послуги біженцям з України внаслідок російського повномасштабного вторгнення два роки тому», — йдеться у пресрелізі Revolut.

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За даними компанії, через Revolut було переказано в Україну понад 1 мільярд євро з 2022 року. Список найактивніших відправників очолили Німеччина, Велика Британія, Ірландія, Польща й Нідерланди.

Наразі понад 700 тисяч українців у Великобританії та на території всієї Європейської економічної зони користуються послугами Revolut — найбільше користувачів знаходиться у Польщі (27%), Німеччині (17%) й Великій Британії (6%).

Співзасновник та технічний директор Revolut Влад Яценко зазначив, що хоча наразі Revolut недоступний на території України, громадяни можуть завантажити застосунок й долучитися до списку очікування, щоб отримати сповіщення, щойно відкриється доступ.

Нагадаємо, Revolut зіткнулася з судовим процесом у Великій Британії. В разі програшу необанк повинен буде виплатити сербській енергетичній компанії 700 000 євро в рамках позову про шахрайство. Це ставить під сумнів легкість, з якою шахраї можуть діяти на фінтех-платформі.

Ця справа є однією з тисяч скарг на лондонську компанію Revolut через шахрайство з авторизованими push-платежами, коли злочинці обманом змушують людей надсилати гроші в Інтернеті на рахунок, який вони не контролюють.

Також ми писали, що Revolut оприлюднила свої плани на 2025 рік, серед яких — впровадження асистента зі штучним інтелектом (ШІ), іпотека, банкомати та кредитний продукт для бізнесу.

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За матеріалами dev.ua