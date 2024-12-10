Revolut планує отримати банківську ліцензію ще в одній країні

Британська фінтех-компанія з українським корінням Revolut подала заявку на отримання статусу зареєстрованого банку в Новій Зеландії

Revolut почав працювати у Новій Зеландії ще у 2023 році, і з того часу демонструє потужний імпульс зростання. На сьогодні оброблено транзакцій на суму понад 350 мільйонів новозеландських доларів. Саме тому Revolut наважився на наступний крок — отримання банківської ліцензії.

За останні 17 місяців необанк також запропонував 18 продуктів та функцій, включаючи сповіщення про ліміт витрат, розділені рахунки, а також транзакційні рахунки та конкурентоспроможні курси обміну валют.

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Банківська ліцензія, на отримання якої Revolut вже подав заявку, дозволить компанії можливість конкурувати з наявними у Новій Зеландії фінансовими установами, пропонуючи відсоткові ощадні продукти та ширший спектр кредитних можливостей.

«Десятиліттями ківійцям доводилося миритися з відсутністю інновацій, основної функціональності та високими комісіями. Revolut тут, щоб змінити це. Отримання банківської ліцензії дозволить Revolut стати першим глобальним цифровим банком у Новій Зеландії та стимулюватиме таку необхідну конкуренцію в галузі», — зазначила Джорджія Грейндж, голова новозеландського відділення Revolut.

Коли саме Резервний банк Нової Зеландії може ухвалити рішення щодо заявки Revolut на отримання банківської ліцензії, наразі невідомо.

Нагадаємо, Revolut зіткнулася з судовим процесом у Великій Британії. В разі програшу необанк повинен буде виплатити сербській енергетичній компанії 700 000 євро в рамках позову про шахрайство. Це ставить під сумнів легкість, з якою шахраї можуть діяти на фінтех-платформі.

Ця справа є однією з тисяч скарг на лондонську компанію Revolut через шахрайство з авторизованими push-платежами, коли злочинці обманом змушують людей надсилати гроші в Інтернеті на рахунок, який вони не контролюють.

Також ми писали, що Revolut оприлюднила свої плани на 2025 рік, серед яких — впровадження асистента зі штучним інтелектом (ШІ), іпотека, банкомати та кредитний продукт для бізнесу.

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За матеріалами Finextra