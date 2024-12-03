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На Revolut подали до суду через шахрайство: деталі

03.12.2024 14:20
Дарія Шуть
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Revolut заперечує всі звинувачення у шахрайстві, висунуті на засіданні суду в Лондоні. І це лише один з тисяч позовів, з якими зіткнулася фінтех-компанія

На Revolut подали до суду через шахрайство: деталі

Фото: pixabay.com

Британська фінтех-компанія з українським корінням Revolut зіткнулася з судовим процесом у Великій Британії. В разі програшу необанк повинен буде виплатити сербській енергетичній компанії 700 000 євро в рамках позову про шахрайство. Це ставить під сумнів легкість, з якою шахраї можуть діяти на фінтех-платформі.

Інцидент стався ще у 2022 році. Згідно з документами, поданими до лондонського суду, компанія Terna Energy Trading доручила своєму банку переказати 700 000 євро на рахунок Revolut, який, на її думку, належав діловому партнеру.

Платіжна система Revolut спочатку заморозила, але потім дозволила переказ суми, як повідомили юристи позивача. Terna стверджує, що рахунок належав 22-річному чеському шахраю.

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«В результаті зняття різних сповіщень, що спрацювали в системах відповідача, кошти були розморожені, і майже всі вони були переведені шахраєм на рахунок шахрая в Revolut», — зазначили адвокати Terna в судових документах.

Тепер Terna вимагає від Revolut повернути 700 000 євро плюс відсотки. Юристи стверджують, що фінтех-компанія не надала жодних засобів зв’язку, за допомогою яких вона могла б отримувати повідомлення про підозри в шахрайстві.

Водночас Revolut заперечує всі елементи позову і попросила суддю прийняти рішення про законність утримання 700 000 євро на підставі того, що вона отримала ці гроші добросовісно.

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Кількість скарг на Revolut щодо шахрайства зростає

Ця справа є однією з тисяч скарг на лондонську компанію Revolut через шахрайство з авторизованими push-платежами, коли злочинці обманом змушують людей надсилати гроші в Інтернеті на рахунок, який вони не контролюють.

Згідно з даними Служби фінансового омбудсмена Великобританії, ця фінтех-компанія очолює список серед британських конкурентів за кількістю скарг на шахрайство.

Минулого року Revolut також почала більше відмовляти тисячам жертв у відшкодуванні коштів, що викликало потік скарг, згідно з даними FOS.

Попри це, напади хакерів також дорого обійшлись для компанії. Необанк втратив близько $20 млн у 2022 році після того, як злочинцям вдалося скористатися недоліком у системі обробки платежів у США.

Нагадаємо, Revolut оприлюднила свої плани на 2025 рік, серед яких — впровадження асистента зі штучним інтелектом (ШІ), іпотека, банкомати та кредитний продукт для бізнесу.

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За матеріалами Bloomberg

Рубрики: FinTechБанкиБезпекаСвітНовини
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