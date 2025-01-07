Revolut відкрив реєстрацію користувачів в Україні через Дію

Британський фінтех-гігант Revolut офіційно відкрив свої послуги для українців. Відтепер користувачі з України можуть зареєструвати особистий кабінет у застосунку та отримати доступ до всіх функцій необанку

Про це повідомляє DOU. До цього Revolut проводив бета-тестування сервісу серед обмеженої кількості українських користувачів. На сайті компанії офіційної інформації про запуск сервісу в Україні на момент написання матеріалу немає.

Процес верифікації триває всього кілька хвилин і включає кілька етапів. Серед них — передача особистих даних через застосунок Дія, запис короткого відео для підтвердження особи, а також завантаження фотографії документа, що засвідчує особу. Крім того, необхідно вказати адресу проживання та надати реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП, раніше відомий як ІПН).

Користувачам Revolut надається можливість вибрати тип картки: фізичну або віртуальну. Також потрібно створити унікальне ім’я для свого облікового запису. Доступні рахунки в кількох валютах, серед яких євро, долар США, канадський долар, польський злотий і фунт стерлінгів. Однак українська гривня наразі відсутня у списку.

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Необанк пропонує широкий спектр послуг, серед яких:

перекази коштів;

планування платежів;

професійні рахунки;

кешбек;

бюджетування;

міжнародні перекази;

обмін валют;

інвестиційні інструменти;

криптовалютні операції;

одноразові картки.

Після завершення процесу верифікації користувач отримує підтвердження на свою електронну пошту, яке свідчить про успішну активацію профілю.

Нагадаємо, що Revolut отримав ліцензію на торгівлю акціями у Великій Британії та ЄС. Revolut повідомив, що отримав від британського фінансового регулятора ліцензію на торгівлю акціями. З 2025 року Revolut торгуватиме акціями та біржовими фондами, що котируються у Великобританії та ЄС.

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