Revolut оголосив про початок роботи в Україні

Міжнародний фінансовий застосунок Revolut з більш як 50 млн клієнтів по всьому світу оголосив про розширення списку послуг для українських користувачів, а також запуск благодійної кампанії, у якій фігурує картка з унікальним дизайном та символічною назвою «Чисте небо» (Clear Sky)

Про це йдеться в пресрелізі компанії.

Відсьогодні мешканці України зможуть відкривати європейські рахунки в Revolut і користуватися передовими фінансовими послугами. Серед ключових можливостей – миттєві та безкоштовні перекази між користувачами застосунку, зручний обмін понад 30 валют без високих комісій та легкі розрахунки у будь-якому куточку світу. Для ідентифікації клієнтів Revolut використовує сервіс Дія, забезпечуючи високий рівень безпеки.

Наразі понад 700 тисяч українців у Великій Британії та Європейській економічній зоні (ЄЕЗ) уже користуються послугами Revolut. Від 2022 року через застосунок в Україну було надіслано понад 1 мільярд євро, здебільшого з Німеччини, Великобританії, Ірландії, Польщі та Нідерландів.

Українська команда дизайнерів Revolut розробила дебетову картку VISA «Чисте небо». Її унікальний дизайн натхненний синьо-жовтими кольорами прапора: прозора синя частина символізує надію на мирне, безпечне небо над Україною.

Користувачі з Великої Британії та ЄЕЗ отримають картку за символічну пожертву у 5 фунтів стерлінгів / євро, тоді як клієнти на території України матимуть змогу замовити «Чисте небо» безкоштовно. Revolut планує подвоїти суму пожертв (до 200 тисяч фунтів стерлінгів).

Цікаве по темі: Revolut видаватиме кредити на купівлю комерційної нерухомості

Усі зібрані гроші підуть на користь партнерської благодійної організації Revolut — UK for UNHCR, яка підтримує вимушених переселенців та біженців.

«Український список очікування Revolut нараховує рекордну кількість людей, які бажають одними з перших скористатися нашими послугами. Інтерес до електронних банківських послуг, зокрема Revolut, підігрівається з кожним днем у державах Центральної та Східної Європи. Відсьогодні українці зможуть відкрити рахунок в Revolut, але ми не плануємо зупинятися на досягнутому — попереду чекає багато цікавого. Я надзвичайно пишаюся тим, що ми продовжуємо підтримувати Україну», — сказав Влад Яценко, співзасновник та технічний директор.

Дмитро Стрельчук, керівник запуску нових ринків, додав, що завдяки технологіям та плідній праці українці зможуть відкрити європейський банківський рахунок.

«Це дозволить здійснювати безкоштовні, миттєві перекази між користувачами Revolut у всьому світі, а також допоможе збільшити грошовий потік в Україну. Зокрема це стосується тих, хто прагне підтримати своїх близьких у ці темні та важкі часи», — сказав він.

З початку російського повномасштабного вторгнення компанія допомогла зібрати понад 10 мільйонів фунтів стерлінгів на користь Українського Червоного Хреста, пожертвувавши 1,5 мільйона фунтів стерлінгів від себе. Revolut співпрацює з низкою благодійних організацій у Великобританії й на території ЄЕЗ, аби допомогти подолати кризу та руйнівні наслідки, спричинені російським повномасштабним вторгненням в Україну.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Revolut запустив новий сервіс для інвестування

Revolut планує отримати банківську ліцензію ще в одній країні

Revolut отримав ліцензію на торгівлю акціями у Великій Британії та ЄС