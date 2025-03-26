Revolut запустив окремий застосунок для своєї криптовалютної платформи

Британська фінтех-компанія з українським корінням Revolut запустила окремий застосунок для своєї платформи для торгівлі криптовалютами Revolut X

Про це у своєму LinkedIn повідомив юрист у сфері регулювання фінансових послуг, який спеціалізується на фінтеху та, зокрема, криптоактивах Константінос Адамос. Він відповідає за регуляторну стратегію для криптоактивів Revolut, консультує бізнес щодо ліцензування, структурування та запуску продукту, дотримання регуляторних вимог і управління, а також підтримує експансію компанії на нові ринки.

«Я радий повідомити, що Revolut запустив окремий торговий застосунок для своєї криптовалютної торгової платформи — Revolut X. Новий застосунок пропонує клієнтам Revolut мобільний досвід, понад 200 токенів (і ще більше в майбутньому), а також низьку комісію для майнерів — 0%, — пише Адамос. — Було дуже приємно працювати разом з багатьма талановитими та відданими колегами, які брали участь у реалізації цього проєкту».

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Revolut — фінансово-технологічна компанія, яка пропонує банківські послуги. Була заснована 2015 року українцем Владом Яценком та росіянином Ніколаєм Сторонським. Штаб-квартира компанії в Лондоні. Займається обміном валют, платіжними картками, торгівлею акціями, криптовалютами, товарами.

Нагадаємо, що Revolut оголосив про початок роботи в Україні. Мешканці України зможуть відкривати європейські рахунки в Revolut і користуватися передовими фінансовими послугами. Серед ключових можливостей – миттєві та безкоштовні перекази між користувачами застосунку, зручний обмін понад 30 валют без високих комісій та легкі розрахунки у будь-якому куточку світу. Для ідентифікації клієнтів Revolut використовує сервіс Дія, забезпечуючи високий рівень безпеки.

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