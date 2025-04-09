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Регулятор в ЄС оштрафував Revolut на $3,8 млн

09.04.2025 13:00
Ольга Деркач
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Центральний банк Литви оштрафував британську фінтех-компанію з українським корінням Revolut на 3,5 мільйона євро ($3,83 млн) за недоліки у запобіганні відмиванню грошей

Регулятор в ЄС оштрафував Revolut на $3,8 млн

Регулятор в ЄС оштрафував Revolut на $3,8 млн Фото: freepik.com, pngwing.com

Компанія працює в Європейському Союзі за литовською ліцензією і перебуває під наглядом європейського та литовського центральних банків.

Штраф був накладений після планової перевірки, яка виявила «порушення і недоліки в моніторингу ділових відносин і операцій», йдеться в заяві центрального банку.

«Це призвело до того, що Revolut не завжди належним чином виявляв підозрілі грошові операції або транзакції», — додали в банку, не уточнюючи деталей.

У Revolut заявили, що розслідування не виявило жодних підтверджених випадків відмивання грошей, а висновки пов’язані з удосконаленням існуючих механізмів контролю.

«Revolut дотримується найвищих стандартів дотримання нормативних вимог і співпрацював з Литовським центральним банком у вжитті негайних заходів для усунення процедурних недоліків», — йдеться в заяві представників банку.

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Revolut підписав мирову угоду з центральним банком і вжив заходів для усунення недоліків, заявили в банку.

Штраф є найбільшим, коли-небудь накладеним литовським центральним банком, і був встановлений відповідно до тяжкості порушення і доходів Revolut Holdings Europe, холдингової компанії, що відповідає за регульовані операції Revolut в Європейському економічному просторі.

Компанія Revolut була оцінена в $45 млрд в результаті вторинного продажу акцій новим та існуючим інвесторам, повідомила в серпні фінансова технологічна компанія, що робить її вартістю більшою, ніж деякі з найбільших банків Європи.

Нагадаємо, що Revolut оголосив про початок роботи в Україні. Мешканці України зможуть відкривати європейські рахунки в Revolut і користуватися передовими фінансовими послугами. Серед ключових можливостей – миттєві та безкоштовні перекази між користувачами застосунку, зручний обмін понад 30 валют без високих комісій та легкі розрахунки у будь-якому куточку світу. Для ідентифікації клієнтів Revolut використовує сервіс Дія, забезпечуючи високий рівень безпеки.

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Джерело: Reuters.

Рубрики: FinTechГрошіЄвросоюзСвітНовини
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