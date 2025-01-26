Де у Європі найвигідніші умови для роботи та проживання

Переїзд до нової країни приносить цікавий досвід та відкриває нові можливості, але вартість життя відіграє ключову роль у виборі напрямку. Далі розглянемо країни, найбільш привабливі для експатів

Хорватія

Це країна, яка поєднує чудову природу, багату культурну спадщину та доступну вартість життя. Прекрасні пляжі, історичні міста та теплий клімат роблять її ідеальним місцем для тих, хто шукає новий стиль життя. Особливо популярна вона серед віддалених працівників завдяки своїй Digital Nomad візі.

Оренда житла: €550/міс.

Харчування за межами дому: обід за €10, кава за €2.

Середня заробітна плата: €1000-1400 (за різними даними).

Віза Digital Nomad дозволяє працювати віддалено без податків протягом року. Загреб, наприклад, дешевший на 40% порівняно з Лондоном, що робить Хорватію ідеальним місцем для життя та роботи.

Естонія

Естонія поєднує цифрові інновації, історичний дух та цікавий стиль життя. Її столиця, Таллінн, відома технологічними стартапами, чарівною архітектурою та розвиненою цифровою інфраструктурою. Програма E-Residency дає змогу легко розпочати бізнес.

Оренда: €600/міс.

Харчування: обід за €11, кава за €3.

Середня заробітна плата: €1500-1600.

Естонія пропонує комфортне життя за нижчої вартості порівняно з Західною Європою. Її технологічна спільнота робить цю країну привабливою для IT-фахівців.

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Іспанія

Іспанія вражає культурною спадщиною, сонячним кліматом та розслабленим стилем життя. Від жвавих фестивалів до спокійних сіл, країна пропонує щось для кожного. Вона також є популярним напрямком для експатів, які цінують баланс між роботою та особистим життям.

Оренда: €930/міс (центр міста).

Харчування: обід за €12, кава за €2.

Середня заробітна плата: €1900-2250.

Віза Digital Nomad дозволяє жити, працювати та подорожувати Шенгенською зоною. Загальні витрати на життя в Іспанії, наприклад, на 29% нижчі, ніж у Нідерландах, що забезпечує чудовий рівень комфорту за доступною ціною.

Угорщина

Це країна, яка вражає поєднанням історії, культури та сучасного життя. Будапешт відомий своєю чарівною архітектурою, термальними купальнями та насиченим культурним життям. Сільська місцевість пропонує тихий ритм життя, доповнений виноробними фестивалями та традиційною кухнею. Це найдешевша європейська країна для життя (індекс вартості 28,2 зі 100).

Оренда: €420/міс.

Харчування: обід за €9, кава за €2.

Середня заробітна плата: €1200-1400 (залежно від кваліфікації, професії та регіону, наприклад, у сфері IT показники значно вищі — €2-3 тис.).

Життя в Угорщині чудово підходить людям, які мають віддалену роботу та шукають країну з низькими цінами та високою якістю життя.

Чорногорія

Чорногорія зачаровує природними пейзажами та спокійним стилем життя. Від Адріатичного узбережжя до гірських вершин — ця країна є справжнім раєм для любителів природи. Однак середні зарплати у цій країні значно нижчі, ніж у інших куточках Європи.

Оренда: €600/міс.

Харчування: обід за €9, кава за €2.

Середня заробітна плата: €500-700.

Чорногорія чудово підходить для віддалених працівників, які прагнуть спокійного життя та низьких витрат. Англійська мова менш поширена, але в експатських спільнотах це не створює проблем.

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За матеріалами relocate.me.