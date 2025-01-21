У Давосі назвали 15 основних ризиків для світу

Всесвітній економічний форум оприлюднив новий звіт про глобальні ризики 2025 року. Основні виклики, які, за оцінкою експертів, можуть спричинити кризу, охоплюють геополітичні, екологічні, економічні, соціальні та технологічні загрози

Найбільший ризик 2025 року — збройні конфлікти між країнами, що може мати руйнівні наслідки для регіональної та глобальної стабільності. Війна в Україні, конфлікти на Близькому Сході та в Африці демонструють, наскільки непередбачуваними можуть бути наслідки для економіки, продовольчої безпеки та гуманітарної сфери. Невизначеність у міжнародній політиці та обмежена ефективність багатосторонніх механізмів, як-от ООН, лише поглиблюють цю проблему.

Наслідки кліматичних змін стають дедалі відчутнішими: урагани, спеки, повені та посухи завдають величезної шкоди як природі, так і економіці. Наприклад, цьогорічні повені у Бразилії чи лісові пожежі в Канаді доводять, що стихійні лиха посилюються через людську діяльність і використання викопного палива. Вартість відновлення після таких катастроф постійно зростає, що створює додатковий тиск на державні бюджети.

Геоекономічне протистояння — ще одна серйозна загроза. Посилення санкцій, тарифів і обмеження інвестиційних потоків між країнами стає новою нормою. Напруженість між провідними економіками світу, такими як США та Китай, впливає на глобальні ланцюги постачання та створює додаткові ризики для бізнесу. Експерти попереджають, що такі конфлікти можуть спричинити нові економічні кризи.

Не менш проблемними сьогодні визнаються дезінформація та маніпуляції. Генеративний штучний інтелект став інструментом, який полегшує створення фейків у масштабах, яких раніше не бачили. Від політичних кампаній до дестабілізації суспільства через соціальні мережі, дезінформація стає потужною зброєю. Вона не лише впливає на вибори, але й поглиблює розкол у суспільстві, створюючи недовіру до офіційних джерел інформації.

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Також економічний спад (ризики рецесії) залишаються актуальними, незважаючи на стабілізацію інфляції. Проблеми з ланцюгами постачання, зростання цін на енергоносії та нерівномірне відновлення після пандемії COVID-19 ставлять під загрозу економічну стабільність багатьох країн. Особливо вразливими є країни, що розвиваються, де економічний спад може призвести до масштабного безробіття та соціальних протестів.

Проблема поляризації суспільства — ще одна важлива тема сьогодення. Соціальна нерівність і напруженість між різними групами населення підсилюють розкол у суспільстві. Цей ризик стає ще небезпечнішим через поширення дезінформації та загальне зростання недовіри до урядів. Поляризація також ускладнює прийняття рішень на державному рівні, що заважає ефективно реагувати на глобальні виклики.

Критичні зміни у системах Землі здатні змінити наше життя вже зовсім скоро. Втрата біорізноманіття та деградація ґрунтів загрожують продовольчій безпеці. Такі зміни не лише посилюють екстремальні погодні явища, але й ускладнюють доступ до природних ресурсів, що створює нові конфлікти між країнами.

Серед інших ризиків, які ми не винисли у графік, і які набрали по 1% голосів респондентів, відзначаються:

втрата біорізноманіття та колапс екосистем;

концентрація стратегічних ресурсів і технологій;

порушення в системно важливих ланцюгах поставок;

розрив фінансових бульбашок;

погіршення здоров’я і добробуту;

біологічна, хімічна або ядерна зброя чи загрози;

борг;

порушення критичної інфраструктури;

інфекційні хвороби.

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Ризики, які набрали менше одного відсотка, але також залишаються актуальними:

внутрішньодержавне насильство;

неналежна державна інфраструктура та соціальний захист;

інфляція;

забруднення;

інтернет-шкода;

цензура та нагляд;

природні катастрофи, не пов’язані з погодою;

дефіцит талантів та/або робочої сили;

негативні наслідки передових технологій.

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