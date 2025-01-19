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Де в Україні найвища інфляція: звіт за 2024

19.01.2025 13:00
Ольга Деркач
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Інфляція в Україні зросла у середньому з 5,1% на кінець 2023 року до 12% на кінець 2024 року. Найвищі показники фіксувалися у Кіровоградській області, а найнижчі — у Запорізькій

Де в Україні найвища інфляція: звіт за 2024

Де в Україні найвища інфляція: звіт за 2024 Фото: freepik.com

Про це посилаючись на дані Держстату та повідомив у Telegram голова парламентського комітету з фінансових питань Данило Гетманцев.

За даними держслужби статистики, у 2024 році були зафіксовано значні розбіжності у зростанні цін за окремими регіонами, темп змін інколи відрізнявся у більш ніж три рази, зокрема:

  • продовольча інфляція була максимальною у Києві (17,6%, тут і далі до грудня 2023 року), мінімальною у Запорізькій області (11,5%);
  • одяг і взуття у Житомирській області подорожчали на 6,4%, у Києві подешевшали на 11,2%;
  • комунальні послуги найбільше подорожчали у Кіровоградській області на 26,2%, найменше у Полтавській — на 14,2%;
  • побутова техніка та поточне утримання житла подорожчали на 6,3% у Києві, подешевшали на 1,5% у Херсонській області;
  • послуги охорони здоров’я найбільше зросли у Львівській області (+17,9%), найменше у Чернігівській (+8,8%);
  • освітні послуги подорожчали на 19,6% у Київській області, тоді як у Житомирській темп зростання був майже утричі меншим (+7,1%);
  • транспортні послуги найбільше подорожчали в Одеській області (+10,3%), тоді як у Волинській лише на 3,3%.

«У цілому за зростання споживчих цін по Україні у 2024 році на рівні 12%, по регіонам найбільша інфляція зафіксована у Кіровоградській області (+13,8%) і Києві (+13,5%), найменша у Запорізькій (+10,7%) та Херсонській областях (+11,1%)», — написав Гетманцев.

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Також нардеп розповів про фактори впливу на інфляцію у 2024 році.

За його словами, по с/г культурам багато залежить від урожаю та погодних умов (які були гіршими минулого року), потужностей для зберігання, якості посівного матеріалу, можливостей та цінових умов для експорту/імпорту та ін. чинників, які по року грали в цілому в «мінус».

«По м’ясу, за даними профільних асоціацій, попри зростання вартості кормів, виробники свинини і сала навпаки були змушені дещо зменшувати ціни через скорочення внутрішнього попиту на свою продукцію. Тоді як можливості для експорту, на відміну від курятини, тут є обмеженими», — зазначив голова парламентського комітету з фінансових питань.

Він підкреслив, що водночас, фундаментальними про-інфляційними чинниками, які впливали на переважну частину споживчих товарів і послуг, залишалися зростання витрат на енергоспоживання, оплату праці, а також ефекти від послаблення курсу гривні.

«Все це разом призвело у 2024 році до прискорення інфляції у цілому (з 5,1% на кінець 2023 року до 12% на кінець 2024 року), а за окремими позиціями, зокрема, борщового набору, до галопуючого зростання цін. Подивимось як відреагують виробники на такі цінові тенденції, і як зміниться цього року пропозиція за товарами, за якими зафіксовані цінові максимуми і мінімуми», — написав політик.

У цілому, за оцінками НБУ, очікується уповільнення інфляції починаючи з другої половини цього року.

«НБУ очікує, що інфляція повернеться на траєкторію стійкого зниження у другій половині 2025 року й прямуватиме до цілі Нацбанку — 5% на горизонті політики. Зниженню інфляції сприятимуть, зокрема, заходи процентної та валютно-курсової політики Національного банку, а також вищі врожаї, поліпшення ситуації в енергетиці, зниження фіскального дефіциту та помірний зовнішній ціновий тиск», — йдеться у матеріалі НБУ.

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Рубрики: АналітикаГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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