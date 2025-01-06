close-btn
PaySpaceMagazine

На скільки девальвувала гривня минулого року — Гетманцев

06.01.2025 10:00
Ольга Деркач
Читати росiйською

За 2024 рік гривня девальвувала за офіційним середньорічним курсом на 8,9%, за курсом на кінець року на 9,7%

На скільки девальвувала гривня минулого року — Гетманцев

На скільки девальвувала гривня минулого року — Гетманцев Фото: unsplash.com, пресслужба «Слуга народу»

Про це в Telegram написав голова парламентського комітету з фінансових питань Данило Гетманцев.

За його словами, за середньомісячним курсом найбільші темпи девальвації гривні спостерігалися у січні та червні. Протягом року гривня поступово слабшала щомісяця, за винятком жовтня, коли курс стабілізувався.

Минулого року попит на валюту значно перевищував її пропозицію на всіх сегментах ринку – як на безготівковому, так і на готівковому.

Як наслідок, у 2024 році Національний банк України (НБУ) залишався ключовим гравцем на валютному ринку.

«Обсяги чистих валютних інтервенцій на підтримку курсу, тобто різниця між продажом і купівлею валюти НБУ на міжбанку, склали $34,8 млрд, в т.ч. рекордні $5,3 млрд у грудні. Для порівняння у 2023 році на підтримку курсу було витрачено $28,6 млрд, у 2022 році — $25 млрд», — написав Гетманцев.

Цікаве по темі: Як змінився обсяг іноземних інвестицій в Україну за 2024 рік — Гетманцев

Зростання обсягів інтервенцій зумовлене підвищенням попиту на валюту. Це стало наслідком розширення дефіциту рахунку поточних операцій, поступової валютної лібералізації та погіршення валютних очікувань.

«Підбиваючи підсумки в цілому, у 2024 році ситуація на валютному ринку залишалась контрольованою. Цьому сприяла, насамперед, достатня зовнішня фінансова підтримка партнерів ($41,7 млрд), що підтримувала міжнародні резерви і здатність НБУ проводити валютні інтервенції, а також виважена політика регулятора із забезпечення режиму керованої гнучкості. По року гривня очікувано послабилась проти долара, але темпи були помірними і не перевищили 10%. Відносна курсова стійкість залишалась важливим чинником стабілізації інфляційних очікувань і стримування зростання цін», — пише Гетманцев.

Нагадаємо, що Гетманцев пропонує надати статус податкових агентів Uklon, Uber, Bolt. Присвоєння статусу податкових агентів цифровим платформам на кшталт Uklon, Uber чи Bolt може значно спростити процес адміністрування податків для користувачів, які реалізують товари та послуги через ці сервіси.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Україна перейде на прогресивну шкалу ПДФО: Гетманцев назвав терміни

Скільки компаній потрапили до «клубу білого бізнесу» — Гетманцев

Де в Україні найбільше зросли ціни на продукти з початку року — Гетманцев

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Гігантський крах ринку вже тут — Кійосакі 06.01.2025

Гігантський крах ринку вже тут — Кійосакі
Облігаціям NovaPay підтвердили високий кредитний рейтинг 06.01.2025

Облігаціям NovaPay підтвердили високий кредитний рейтинг
Середня зарплата держслужбовців зросла: хто отримує найбільше 05.01.2025

Середня зарплата держслужбовців зросла: хто отримує найбільше
Скільки би отримали, якби на початку 2024 інвестували $1000, як Баффет 05.01.2025

Скільки би отримали, якби на початку 2024 інвестували $1000, як Баффет
Як ФОПам правильно сплачувати військовий збір у 2025 05.01.2025

Як ФОПам правильно сплачувати військовий збір у 2025
Обсяги грошових переказів в Україну стрімко знижуються — звіт НБУ 05.01.2025

Обсяги грошових переказів в Україну стрімко знижуються — звіт НБУ
Вибір редакції
Всі
Що чекає на криптовалютний ринок у 2025: тренди та прогнози
ТОП статей 31.12.2024

Що чекає на криптовалютний ринок у 2025: тренди та прогнози

 Підсумки року та погляд у майбутнє: номінанти PSM Awards про розвиток ритейлу в Україні
ТОП статей 27.12.2024

Підсумки року та погляд у майбутнє: номінанти PSM Awards про розвиток ритейлу в Україні
Останні новини
Сьогодні  15:00

Гігантський крах ринку вже тут — Кійосакі

 Сьогодні  14:00

Криптовалютні кити скуповують DOGE: прогноз ціни

 Сьогодні  13:00

Облігаціям NovaPay підтвердили високий кредитний рейтинг

 Сьогодні  12:00

У застосунку Армія+ зʼявилася нова функція

 Сьогодні  11:00

Ethereum досягне $6 000 — експерт

 Сьогодні  10:00

На скільки девальвувала гривня минулого року — Гетманцев

 05.01.2025  15:00

Книги, які радить читати венчурний фонд a16z

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber