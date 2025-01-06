На скільки девальвувала гривня минулого року — Гетманцев

За 2024 рік гривня девальвувала за офіційним середньорічним курсом на 8,9%, за курсом на кінець року на 9,7%

Про це в Telegram написав голова парламентського комітету з фінансових питань Данило Гетманцев.

За його словами, за середньомісячним курсом найбільші темпи девальвації гривні спостерігалися у січні та червні. Протягом року гривня поступово слабшала щомісяця, за винятком жовтня, коли курс стабілізувався.

Минулого року попит на валюту значно перевищував її пропозицію на всіх сегментах ринку – як на безготівковому, так і на готівковому.

Як наслідок, у 2024 році Національний банк України (НБУ) залишався ключовим гравцем на валютному ринку.

«Обсяги чистих валютних інтервенцій на підтримку курсу, тобто різниця між продажом і купівлею валюти НБУ на міжбанку, склали $34,8 млрд, в т.ч. рекордні $5,3 млрд у грудні. Для порівняння у 2023 році на підтримку курсу було витрачено $28,6 млрд, у 2022 році — $25 млрд», — написав Гетманцев.

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Зростання обсягів інтервенцій зумовлене підвищенням попиту на валюту. Це стало наслідком розширення дефіциту рахунку поточних операцій, поступової валютної лібералізації та погіршення валютних очікувань.

«Підбиваючи підсумки в цілому, у 2024 році ситуація на валютному ринку залишалась контрольованою. Цьому сприяла, насамперед, достатня зовнішня фінансова підтримка партнерів ($41,7 млрд), що підтримувала міжнародні резерви і здатність НБУ проводити валютні інтервенції, а також виважена політика регулятора із забезпечення режиму керованої гнучкості. По року гривня очікувано послабилась проти долара, але темпи були помірними і не перевищили 10%. Відносна курсова стійкість залишалась важливим чинником стабілізації інфляційних очікувань і стримування зростання цін», — пише Гетманцев.

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