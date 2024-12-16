Де в Україні найбільше зросли ціни на продукти з початку року — Гетманцев

Продовольча інфляція пояснює половину загального зростання цін за вказаний період. При цьому різниця у зростанні цін на харчові продукти між регіонами є доволі суттєвою

За 11 місяців 2024 року споживча інфляція в Україні склала 10,4 % (до грудня 2023 року). Про це у Telegram повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат Данило Гетманцев, посилаючись на дані Держстату.

За його словами, найбільший внесок у прискорення інфляції має зростання цін на харчові продукти та безалкогольні напої. Зокрема, продовольча інфляція пояснює половину загального зростання цін за вказаний період.

При цьому різниця у зростанні цін між регіонами є доволі суттєвою. Найбільше вартість продуктів зросла у Києві – на 15,7%, найменше у Запорізькій області – на 9,3%. У середньому по Україні зростання становило 12,1%.

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Окрім Києва, найбільша (порівняно із середнім значенням) продовольча інфляція спостерігалась у Полтавській, Сумській, Волинській, Кіровоградській, Харківській областях. А найменша, окрім Запоріжжя, у Дніпропетровській, Житомирський, Івано-Франківській, Черкаській областях.

Якщо говорити про окремі харчові продукти, які моніторить Держстат, різниця в цінах є ще більш виразною. Наприклад, 1 кг сала у Києві у листопаді коштував 243 грн, тоді як у Запорізькій області – 177 грн (+37%). Водночас житній хліб та окремі крупи (ячна) були майже на 20% дешевше у Запорізькій області, ніж в Києві.

Нагадаємо, 31 жовтня Національний банк оприлюднив оновлений макропрогноз на 2024-2026 роки, у якому йдеться про те, що буде з економікою України найближчим часом. Ціновий тиск зберігатиметься у наступні місяці, проте навесні 2025 року інфляція почне сповільнюватися.

За прогнозом Нацбанку, споживчі ціни у 2024 році зростуть на 8,5%, але вже наступного року інфляція сповільниться до 6,6%, а надалі – до цілі 5%.

Також ми писали, що за розрахунками Національного банку України (НБУ) підвищення податків майже не вплине на інфляцію в країні, тобто ціни залишаться приблизно на тому ж рівні.

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