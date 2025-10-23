close-btn
PaySpaceMagazine

Скільки стажу потрібно мати, щоб вийти на пенсію

23.10.2025 13:30
Ольга Деркач

Сьогодні в Україні базовий пенсійний вік становить 60 років, проте не всі громадяни мають право залишити роботу саме у цьому віці. Розмір і термін виходу на заслужений відпочинок залежать від наявного страхового стажу, який поступово збільшується з року в рік

Скільки стажу потрібно мати, щоб вийти на пенсію

Фото: bank.gov.ua, freepik.com

Коли можна вийти на пенсію

Пенсію за віком призначають лише після досягнення відповідного віку й за умови достатнього страхового стажу.

Зараз стандартний вік виходу на пенсію — 60 років. Водночас у 2025 році держава підвищила вимоги до кількості років, необхідних для оформлення виплат. Щоб отримувати пенсію в 60 років, потрібно мати мінімум 32 роки страхового стажу.

Якщо стажу бракує, громадяни можуть піти на відпочинок пізніше:

  • у 63 роки — за наявності щонайменше 22 років страхового стажу;
  • у 65 років — якщо є не менше 15 років стажу.

Правові норми щодо виходу на пенсію визначені статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Як змінюються вимоги до стажу

Поступове підвищення вимог до страхового стажу розпочалося ще у 2018 році. Щороку цей показник зростає на один рік, тож далі працюючим українцям доведеться мати більше відпрацьованих років, щоб отримати пенсію вчасно.

Цікаве по темі: Які надбавки отримують українські пенсіонери після 65 років

У 2026 році на пенсію у 60 років зможуть претендувати ті, хто матиме щонайменше 33 роки стажу. У 2027 році потрібно буде вже 34 роки, а у 2028 році — не менше 35 років.

Для тих, хто планує вихід на пенсію у 63 роки, вимоги виглядатимуть так:

  • 2026 року — від 23 до 33 років стажу;
  • 2027 року — від 24 до 34 років;
  • 2028 року — від 25 до 35 років.

Вихід на пенсію у 65 років передбачає, що протягом найближчих трьох років потрібно мати щонайменше 15 років страхового стажу.

Чи планують підвищення пенсійного віку

У новому проєкті пенсійної реформи, який цього року розробило Міністерство соціальної політики, поки не передбачено підвищення пенсійного віку. Проте фахівці попереджають: з огляду на демографічні тенденції, старіння населення та збільшення частки пенсіонерів порівняно з кількістю працюючих громадян, у перспективі Україна все ж може зіткнутися з потребою поступового підвищення віку виходу на пенсію.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Названо розмір пенсій українців: хто та скільки отримує

Рада може змінити розмір виплат при народженні дитини

За яких умов дружина може отримувати пенсію чоловіка

Джерело: 24 Канал.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Золото демонструє найрізкіше падіння за останні 12 років 23.10.2025

Золото демонструє найрізкіше падіння за останні 12 років
Біткоїн вже скоро обвалиться нижче $100 000 — Standard Chartered 23.10.2025

Біткоїн вже скоро обвалиться нижче $100 000 — Standard Chartered
Обсяг залучених банками коштів клієнтів зростає — НБУ 23.10.2025

Обсяг залучених банками коштів клієнтів зростає — НБУ
Які надбавки отримують українські пенсіонери після 65 років 22.10.2025

Які надбавки отримують українські пенсіонери після 65 років
Рада ухвалила за основу проєкт Держбюджету: куди підуть гроші 22.10.2025

Рада ухвалила за основу проєкт Держбюджету: куди підуть гроші
На честь Стіва Джобса випустять пам’ятну монету 22.10.2025

На честь Стіва Джобса випустять пам’ятну монету
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2025 — аналітика
ТОП статей 14.10.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2025 — аналітика

 Де шукати гроші для стартапу: огляд венчурних фондів, відкритих для українців
ТОП статей 08.10.2025

Де шукати гроші для стартапу: огляд венчурних фондів, відкритих для українців
Останні новини
Сьогодні  19:30

Крипторинок ще не ввійшов у ведмежу фазу— експерти VanEck

 Сьогодні  18:30

Золото демонструє найрізкіше падіння за останні 12 років

 Сьогодні  17:30

Revolut отримав ліцензію MiCA

 Сьогодні  16:30

НБУ переглянув облікову ставку

 Сьогодні  15:30

У Реєстрі збитків у Дії з’явилася нова категорія

 Сьогодні  14:30

Біткоїн вже скоро обвалиться нижче $100 000 — Standard Chartered

 Сьогодні  12:30

Обсяг залучених банками коштів клієнтів зростає — НБУ

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.