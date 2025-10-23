Скільки стажу потрібно мати, щоб вийти на пенсію

Сьогодні в Україні базовий пенсійний вік становить 60 років, проте не всі громадяни мають право залишити роботу саме у цьому віці. Розмір і термін виходу на заслужений відпочинок залежать від наявного страхового стажу, який поступово збільшується з року в рік

Коли можна вийти на пенсію

Пенсію за віком призначають лише після досягнення відповідного віку й за умови достатнього страхового стажу.

Зараз стандартний вік виходу на пенсію — 60 років. Водночас у 2025 році держава підвищила вимоги до кількості років, необхідних для оформлення виплат. Щоб отримувати пенсію в 60 років, потрібно мати мінімум 32 роки страхового стажу.

Якщо стажу бракує, громадяни можуть піти на відпочинок пізніше:

у 63 роки — за наявності щонайменше 22 років страхового стажу;

у 65 років — якщо є не менше 15 років стажу.

Правові норми щодо виходу на пенсію визначені статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Як змінюються вимоги до стажу

Поступове підвищення вимог до страхового стажу розпочалося ще у 2018 році. Щороку цей показник зростає на один рік, тож далі працюючим українцям доведеться мати більше відпрацьованих років, щоб отримати пенсію вчасно.

У 2026 році на пенсію у 60 років зможуть претендувати ті, хто матиме щонайменше 33 роки стажу. У 2027 році потрібно буде вже 34 роки, а у 2028 році — не менше 35 років.

Для тих, хто планує вихід на пенсію у 63 роки, вимоги виглядатимуть так:

2026 року — від 23 до 33 років стажу;

2027 року — від 24 до 34 років;

2028 року — від 25 до 35 років.

Вихід на пенсію у 65 років передбачає, що протягом найближчих трьох років потрібно мати щонайменше 15 років страхового стажу.

Чи планують підвищення пенсійного віку

У новому проєкті пенсійної реформи, який цього року розробило Міністерство соціальної політики, поки не передбачено підвищення пенсійного віку. Проте фахівці попереджають: з огляду на демографічні тенденції, старіння населення та збільшення частки пенсіонерів порівняно з кількістю працюючих громадян, у перспективі Україна все ж може зіткнутися з потребою поступового підвищення віку виходу на пенсію.

