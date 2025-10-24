Пенсія за вислугу років: хто та за яких умов може отримати

Пенсія за вислугу років — це особливий вид виплат для представників професій, де через складність або ризикованість роботи люди втрачають працездатність раніше за інших. Умови призначення таких пенсій у 2025 році визначає Пенсійний фонд України. Вони залежать від посади, тривалості спеціального стажу та відповідного закону

Пенсії за вислугу років у солідарній системі

Такі пенсії передбачені двома законами — «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та «Про пенсійне забезпечення». Вони дозволяють виходити на пенсію без урахування віку, якщо є необхідний спеціальний стаж.

Без урахування віку пенсію можуть отримати:

артисти — за наявності творчого стажу від 20 до 35 років;

артисти — за наявності творчого стажу від 20 до 35 років; працівники авіації — чоловіки зі стажем від 25 до 26,5 року, жінки — від 20 до 21,5 року;

працівники авіації — чоловіки зі стажем від 25 до 26,5 року, жінки — від 20 до 21,5 року; педагоги, медики та соціальні працівники — якщо мають від 25 до 26,5 року спеціального стажу;

педагоги, медики та соціальні працівники — якщо мають від 25 до 26,5 року спеціального стажу; спортсмени — за стажу не менше 25 років, з яких щонайменше 6 років у складі збірної України.

Після досягнення певного віку — від 50 до 55 років для чоловіків і від 45 до 50 років для жінок — право на пенсію мають:

диспетчери повітряного руху;

бортпровідники;

працівники залізниці та метро;

геологи, лісоруби, працівники лісосплаву;

механізатори в портах;

члени екіпажів морського, річкового або рибопромислового флоту.

Розмір виплати визначається тривалістю страхового стажу та заробітком, із якого сплачувалися внески. Пенсію призначають лише після звільнення з посади, що дає право на її отримання, і з дня звернення до Пенсійного фонду.

Пенсії військовослужбовцям

Порядок нарахування таких виплат встановлено Законом «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби».

Право на пенсію мають:

військові, які відслужили не менше 25 років — незалежно від віку;

або ті, хто досяг 45 років і має щонайменше 25 років страхового стажу, із яких 12,5 року припадають на службу.

Розмір пенсії становить від 50% до 70% грошового забезпечення, залежно від тривалості вислуги.

Пенсії працівникам прокуратури

Відповідно до Закону «Про прокуратуру», право на пенсію за вислугу років мають працівники, які мають не менше 25 років загальної вислуги, з них щонайменше 15 — на прокурорських посадах. У цьому випадку розмір пенсії дорівнює 60% місячної зарплати.

Якщо прокурор не має 25 років вислуги, але пропрацював у прокуратурі не менше 15 років і має повний страховий стаж (35 років для чоловіків, 30 — для жінок), пенсію можна отримати у віці 57 років (чоловіки) або 55 років (жінки). У такому разі її розмір розраховується пропорційно кількості років роботи в органах прокуратури.

