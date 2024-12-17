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Скільки компаній потрапили до «клубу білого бізнесу» — Гетманцев

17.12.2024 15:50
Микола Деркач
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Державна податкова служба у рамках проєкту «Територія високого рівня довіри» (так званий «клуб білого бізнесу») визначила 8,2 тисячі платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства

Скільки компаній потрапили до «клубу білого бізнесу» — Гетманцев

Скільки компаній потрапили до «клубу білого бізнесу» — Гетманцев Фото: freepik.com, wikipedia.org

Про це в Telegram повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Загалом, станом на сьогодні, до цього «клубу» увійшли:

  • 4487 — юридичні особи на загальній системі оподаткування;
  • 2359 — юридичні особи-платники єдиного податку ІІІ групи;
  • 1088 — юридичні особи-платники єдиного податку ІV групи;
  • 170 — резиденти спецрежиму «Дія Сіті»;
  • 151 — фізичні особи-підприємці.

Це представники великого, середнього та малого бізнесу, що мають найкращі показники податкової дисципліни.

«Загалом члени клубу сплачують 16,6% від загального обсягу надходжень до бюджету. До реалізації проєкту вже залучено 576 комплаєнс-менеджерів, які забезпечують супровід компаній. Перелік буде оприлюднений 19 грудня», — написав Гетманцев.

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Також голова Комітету раніше повідомляв, що історичне підвищення податків допомогло забезпечити попередню фінансову стабільність для України на наступний рік, і розповів, де в Україні найбільше зросли ціни на продукти з початку року.

Зокрема, за його словами, за 11 місяців 2024 року споживча інфляція в Україні становила 10,4 % (до грудня 2023 року). Найбільший внесок у її прискоренні зробило зростання цін на харчові продукти та безалкогольні напої.

Також раніше ми писали, що Україна увійшла в трійку лідерів за рівнем розвитку відкритих даних. Навіть попри повномасштабну війну це вже третій рік поспіль ми займаємо провідні місця у Open Data Maturity.

«Цьогоріч рівень зрілості відкритих даних в Україні становить 97%, коли середній показник у Європі — 83%. А з 2020 року ми піднялися в рейтингу з 17-го місця на 3-тє — це результат постійної роботи нашої команди. Щодня Мінцифра продовжує розвивати сферу відкритих даних та працює над тим, щоб якнайбільше наборів даних ставали доступними для всіх українців, — написали у пресслужбі Мінцифри. — Відкриті дані — основа для ефективної та прозорої роботи держави. Продовжуємо розвивати сферу в Україні, щоб досягати ще крутіших результатів.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесПодаткова
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