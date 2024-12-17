Україна увійшла в трійку лідерів за рівнем розвитку відкритих даних

Навіть попри повномасштабну війну, цифрова держава третій рік поспіль входить до топ-3 країн європейського рейтингу Open Data Maturity

Про це повідомили у пресслужбі Мінцифри.

Зазначається, що рейтинг показує, наскільки ефективно країна управляє, розвиває та використовує відкриті дані. У дослідженні взяли участь 34 країни: першість отримала Франція, а друге місце посіла Польща.

«Цьогоріч рівень зрілості відкритих даних в Україні становить 97%, коли середній показник у Європі — 83%. А з 2020 року ми піднялися в рейтингу з 17-го місця на 3-тє — це результат постійної роботи нашої команди. Щодня Мінцифра продовжує розвивати сферу відкритих даних та працює над тим, щоб якнайбільше наборів даних ставали доступними для всіх українців, — написали у пресслужбі Мінцифри. — Відкриті дані — основа для ефективної та прозорої роботи держави. Продовжуємо розвивати сферу в Україні, щоб досягати ще крутіших результатів.

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«У Мінцифрі розуміємо всі проблеми сфери — війна, закриті з безпекових міркувань набори даних. Проте позиція незмінна: громадяни повинні мати доступ до даних, тому активно працюємо, щоб вирішити цю ситуацію, — написав у Telegram Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. — Відкриті дані — це важливий антикорупційний інструмент. Вони допомагають бізнесу створювати продукти, громадянам контролювати владу, а науковцям долати глобальні виклики».

Про рейтинг

Оцінка зрілості відкритих даних (Open Data Maturity, ODM) — це щорічний захід, який проводиться для вимірювання прогресу європейських країн у просуванні та сприянні доступності та повторному використанню інформації з державного сектору. Чотири виміри зрілості відкритих даних включають:

рівень розвитку національної політики, що сприяє прогресу в сфері відкритих даних;

функції та дані, доступні на національних порталах;

якість метаданих на національних порталах;

ініціативи з моніторингу повторного використання та впливу відкритих даних.

Детальний огляд результатів країн-членів ЄС, бали для всіх країн-учасниць, а також посилання для завантаження звіту, методичного документа, інформаційних бюлетенів по країнах і супровідних даних анкети, — можна знайти на офіційному сайті data.europa.eu.

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