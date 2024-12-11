Як підвищення податків вплине на держбюджет 2025 — Гетманцев

Історичне підвищення податків допомогло забезпечити попередню фінансову стабільність для України на наступний рік

Державний бюджет на 2025 рік вже зараз повністю профінансований, в тому числі завдяки підвищенню податків. Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат Данило Гетманцев.

Водночас йдеться не лише про останнє підвищення податків, яке в першу чергу стосувалось населення, а і про нові ставки для різних сфер бізнесу.

«16 млрд грн надійшли до держбюджету з податків на гральний бізнес за цей рік. Для порівняння: у 2022-му було лише 700 млн», — зазначив Гетманцев.

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За його словами, Україна змогла зберегти стабільність фінансової системи навіть попри війну, що робить її унікальною на світовій арені. Нардеп впевнений, що цьому посприяли рішення, ухвалені у 2022 році та продовжені сьогодні.

Також, за словами фінансиста, протягом року надходження військового збору перевищили 40 млрд гривень при ставці 1,5%.

«Військовий збір — це підвищення до 5% — ми зробили лише на воєнний стан. Якщо він завершується, то навіть не треба ніяких рішень приймати, автоматично злітають ці 3,5%, на які ми підняли», — пояснив Гетманцев.

Він додав, що такий податок є ефективним джерелом поповнення бюджету.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон про історичне підвищення податків в Україні, і в першу чергу це вплине на звичайне населення. Зміни почали діяти вже з 1 грудня.

З цього місяця всі легальні доходи українців зменшаться, оскільки військовий збір зросте з 1,5% до 5%. Це стосується зарплат, банківських депозитів та інших офіційних джерел доходів.

Водночас Національний банк України (НБУ) не виключає можливості подальшого підвищення податків в Україні, якщо виникне необхідність. У базовому сценарії прогнозу передбачається збереження значних бюджетних дефіцитів з їх поступовим скороченням у прогнозованому періоді. Однак, існують суттєві ризики збільшення потреб на підтримку обороноздатності країни.

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За матеріалами Новини.Live