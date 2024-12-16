НБУ продав на міжбанку рекордні за пів року обсяги валюти

Збільшенням продажу валюти Національний банк України (НБУ) прагне стабілізувати курс гривні та зменшити валютну волатильність

Чистий продаж валюти Нацбанком на міжбанківському ринку минулого тижня зріс на 36% — до $1 млрд 75,7 млн порівняно з $785,4 млн попереднього тижня. Це найбільший показник з кінця травня 2024-го та другий за величиною за весь рік.

Водночас купівля валюти залишилася мінімальною — лише $0,10 млн, як свідчать дані регулятора.

За січень-жовтень 2024 року банки України імпортували $12,88 млрд готівкової валюти. Це на 81,4% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року, і найбільше з 2013 року, хоча рекордом залишаються $16,81 млрд у 2012 році. У жовтні обсяг імпорту валюти досяг $1,68 млрд, перевищивши вересневий ($1,3 млрд) та серпневий ($1,09 млрд) рівні.

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Дані за період з 9-12 грудня свідчать, що негативне сальдо між купівлею та продажем валюти населенням зменшилося з $72,81 млн до $37,54 млн.

Офіційний курс гривні за підсумками тижня знизився на 16 копійок — до 41,6 грн/$. А курс готівкового долара зменшився на 17 копійок під час купівлі — до 41,93 грн/$, і на 23 копійки при продажу — до 42 грн/$.

З початку 2024 року долар за офіційним курсом подорожчав на 9,5%, або на 3,60 грн, а з моменту переходу НБУ на режим керованої гнучкості у жовтні 2023 року — на 13,8%, або на 5,03 грн.

Раніше ми писали, що обсяги купівлі українцями готівкової валюти протягом жовтня цього року стали рекордним показником із листопада 2012-го.

У жовтні населення України купило готівкової валюти на $2,585 млрд, що на $319 млн більше за показник вересня. Водночас продаж зріс до $1,313 млрд (лише на $42,2 млн).

Нагадаємо, 31 жовтня Національний банк оприлюднив оновлений макропрогноз на 2024-2026 роки, у якому йдеться про те, що буде з економікою України найближчим часом. Ціновий тиск зберігатиметься у наступні місяці, проте навесні 2025 року інфляція почне сповільнюватися.

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