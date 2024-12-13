Elementum Energy інвестує €300 млн у будівництво ВЕС в Україні

Американська компанія Elementum Energy профінансує будівництво вітрової електростанції потужністю 200 МВт на заході України

Elementum Energy придбала проєкт нової вітроелектростанції (ВЕС) потужністю 200 МВт. Компанія, належить міжнародному фонду VR Capital американця Річарда Дейтса, є найбільшим в Україні виробником альтернативної електроенергії.

Як розповіли в компанії, електростанцію побудують на перетині Львівської, Тернопільської та Рівненської областей. Загалом у проєкт планується інвестувати понад 300 млн євро. Його придбання розпочалось ще у квітні цього року з повноцінного аудиту.

Згідно з планами, нова ВЕС щороку генеруватиме близько 700 ГВт·год, чого має вистачити на електрозабезпечення близько 600 000 людей. Підготувати об’єкт до будівництва Elementum Energy планує протягом року.

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Підготовчі роботи включатимуть проєктування, вибір та доставку турбін, підключення до мережі, реалізацію ESG-компонентів. Серед факторів, які впливатимуть на вибір турбін — логістика, яка ускладнилася через війну, зокрема недоступність великих морських портів.

В Elementum Energy пояснили, що під час війни найраціональніше будувати саме вітрові електростанції. Оскільки ворогу незручно атакувати роззосереджені вітрові турбіни.

Ще у 2023 році американська компанія закінчила будувати другу чергу Дністровської ВЕС потужністю 60 МВт, і з того часу проєктує вітрові електростанції «Лиманська» та «Дунай» загальною потужністю понад 200 МВт. Загалом власник Elementum Energy інвестував у сонячні й вітрові потужності України 500 млн євро.

Нагадаємо, мобільний оператор Vodafone Україна активно тестує власний проєкт із сонячними електростанціями (СЕС) для живлення своїх базових станцій. Наразі три СЕС розміщені на земельних майданчиках у Полтавській та Дніпропетровській областях.

Також ми писали, що Velta Holding, материнська компанія українського підприємства Велта, повідомила про отримання листа про наміри (LOI) від Експортно-імпортного банку США (EXIM) щодо фінансування для нового проєкту. У листі йдеться про попереднє погодження кредиту в розмірі $60 млн з терміном погашення протягом 20 років.

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За матеріалами Forbes