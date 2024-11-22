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8 стартапів представлять Україну на CES 2025

22.11.2024 9:40
Ольга Деркач
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8 українських технологічних стартапів відібрали для участі в Consumer Electronics Show у 2025 році

8 стартапів представлять Україну на CES 2025

Про це повідомив Український фонд стартапів у своєму Telegram.

Consumer Electronics Show — одна з найвпливовіших світових виставок, що задає технологічні тренди на наступний рік. Подія відбудеться 7-10 січня у Лас-Вегасі (США) і збере понад 140 тис. відвідувачів з усього світу.

«Для українських компаній це крута можливість заявити про себе на міжнародній арені, знайти нових партнерів і залучити інвестиції, які підсилять економіку країни», — пише Український фонд стартапів.

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За результатами відбору, до складу української делегації увійшли 8 хардверних стартапів: S.Lab, Syla, Qudi, Versi Bionics, eXtra Vision, Beetless, Pickpad, Profeed.

8 стартапів представлять Україну на CES 2025

Українська делегація візьме участь у Consumer Electronics Show 2025 завдяки підтримці Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України». Ініціатива реалізується спільно з Міністерством цифрової трансформації України та Українським фондом стартапів за підтримки UVCA.

Нагадаємо, що український стартап Bavovna залучив $1,7 млн. Основним інвестором став Presto TechHorizons, за участі Network VC, Allied VC та інших ангельських інвесторів. На сьогоднішній день компанія залучила $2,7 млн і успішно закрила фінансування на стадії seed.

Раніше ми писали, що 12 стартапів представили Україну на TechCrunch Disrupt 2024. Українські стартапи представили свої проєкти в рамках Українського павільйону на TC Disrupt, виступили з пітчами на головній сцені та провели понад 100 зустрічей з інвесторами й глобальними компаніями, такими як TMT Investment, Network VC, AI Venture Corporation та іншими.

Крім того, український стартап Releaf PAPER відкрив виробництво у Парижі. Releaf PAPER — стартап, який розробив технологію виробництва паперу з опалого листя, відкрив своє перше виробництво у Парижі. Це виробництво стало першим в світі.

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Рубрики: СтартапиСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніСША
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