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Український стартап Releaf PAPER відкрив виробництво у Парижі

18.11.2024 9:40
Ольга Деркач
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Український стартап Releaf PAPER відкрив своє перше індустріальне виробництво

Український стартап Releaf PAPER відкрив виробництво у Парижі

Український стартап Releaf PAPER відкрив виробництво у Парижі Фото: freepik.com

Releaf PAPER — стартап, який розробив технологію виробництва паперу з опалого листя, відкрив своє перше виробництво у Парижі. Це виробництво стало першим в світі.

Про відкриття виробництва повідомив співзасновник компанії Олександр Соболенко на своїй сторінці у Facebook.

«Releaf PAPER відкрив в Парижі своє перше, та перше в світі загалом, індустріальне виробництво целюлози із опалого листя», — написав Соболенко.

Він розповів, що загалом на це все пішло 3 роки та 3,5 млн євро.

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«На урочистій церемонії, в присутності політиків, представників банків, бізнесу та медіа, ми пообіцяли покінчити з паризьким листям раз і назавжди, — додав Соболенко.І ще ми показали, як українці створюють інновації, а потім з неймовірною ефективністю перетворюють їх на бізнес в незнайомому середовищі».

Нагадаємо, що український стартап Bavovna залучив $1,7 млн. Український стартап Bavovna.AI, розробник автономних навігаційних систем для безпілотних літальних апаратів (БПЛА), оголосив про закриття late-seed раунду на суму $1,7 млн. Основним інвестором став Presto TechHorizons, за участі Network VC, Allied VC та інших ангельських інвесторів. На сьогоднішній день компанія залучила $2,7 млн і успішно закрила фінансування на стадії seed.

Раніше ми писали, що 12 стартапів представили Україну на TechCrunch Disrupt 2024. Українські стартапи представили свої проєкти в рамках Українського павільйону на TC Disrupt, виступили з пітчами на головній сцені та провели понад 100 зустрічей з інвесторами й глобальними компаніями, такими як TMT Investment, Network VC, AI Venture Corporation та іншими.

Крім того, український стартап Paintit.ai залучив $500 тис. фінансування. Paintit.ai — це інноваційна платформа, яка використовує штучний інтелект для створення фотореалістичних візуалізацій інтер’єрів, поєднуючи це з можливістю покупки меблів, декору та інших товарів для втілення дизайнерських рішень. Стартап заснований Юлієм Черевком, Романом Пустинцевим та Дмитром Степаненком.

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Рубрики: СтартапиСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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