Українська компанія отримає $60 млн від банку США

Velta Holding планує побудувати титановий завод у США. Для цього компанія залучить $60 млн в американського банку EXIM

Velta Holding, материнська компанія українського підприємства Велта, повідомила про отримання листа про наміри (LOI) від Експортно-імпортного банку США (EXIM) щодо фінансування для нового проєкту. Про це повідомляє пресслужба компанії.

У листі йдеться про попереднє погодження кредиту в розмірі $60 млн з терміном погашення протягом 20 років. Фінансування спрямують на розвиток проєкту компанії з будівництва виробничого комплексу з виготовлення титану на базі інноваційної української технології в США.

Зокрема, Velta Holding планує використовувати кошти від EXIM банку як частину фінансування будівництва сучасного комплексу з виробництва титанового порошку та сплавів річною потужністю 1000 тонн. Попередньо, будівництво має розпочатися на початку 2025 року й завершитися у 2026-му.

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«Залежність від іноземних джерел титану ставить під загрозу інтереси США та Європи, особливо з огляду на те, що Китай і Росія контролюють 75% світового ринку титану. Українські технології компанії Велта мають на меті змінити світовий ландшафт титанового ринку», — заявив Андрій Бродський, генеральний директор Velta Holding U.S.

Зазначається, що цей комплекс відповідає критеріям фінансування за програмою EXIM «Китай та Трансформаційний Експорт» (CTEP) — ініціатива, що спрямована на посилення ролі США у ключових галузях промисловості.

Як уточнив Бродський, загалом з необхідної на будівництво суми $30 млн Велта планувала залучити від партнерів, а ще $10 млн – вкласти з власних коштів. Однак через дефіцит і здорожчання електроенергії компанія не може забезпечити ці інвестиції. Тож зараз тривають переговори з американськими партнерами щодо залучення ще $10 млн.

Нагадаємо, рекламний блокчейн-стартап Slise, заснований українцями, був проданий інвестиційній компанії Web3 Media Ventures, що спеціалізується на Web3-активах. Співзасновник та СЕО Slise Олексій Сидоров розповів, що стартап планується інтегрувати у портфель Web3 Media Ventures до кінця першого кварталу 2025 року.

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За матеріалами Forbes