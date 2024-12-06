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Інвесткомпанія Web3 Media Ventures купила український стартап Slise

06.12.2024 13:00
Дарія Шуть
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Рекламний блокчейн-стартап Slise, заснований українцями, був проданий інвестиційній компанії Web3 Media Ventures, що спеціалізується на Web3-активах

Інвесткомпанія Web3 Media Ventures купила український стартап Slise

Фото: freepik.com

Співзасновник та СЕО Slise Олексій Сидоров розповів, що стартап планується інтегрувати у портфель Web3 Media Ventures до кінця першого кварталу 2025 року.

«Ми досягли, чого хотіли, зробили крок від нуля до одиниці і далі бачимо більше потенціалу для зростання й масштабування компанії під керівництвом більшого стратега», — каже Сидоров.

Згідно з умовами угоди, Олексій Сидоров та двоє інших співзасновників проєкту, Дмитро Радковський і Адітя Мехта, допоможуть передати Slise новому власнику та покинуть компанію. Команда проєкту у повному складі продовжить роботу над своїм новим продуктом — Dise.app. Це CRM-система для криптовалютних команд в Telegram на основі штучного інтелекту.

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Сума угоди не розголошується через NDA. Однак Сидоров зазначає, що на момент продажу бізнес досяг «шестизначного виторгу» і з лютого 2024 року вийшов на прибутковість.

Slise — це платформа для автоматизованої закупівлі персоналізованої реклами на блокчейні, що була заснована у 2022 році. Вона спеціалізується на таргетованій рекламі для децентралізованих застосунків (dApps), для DeFi-протоколів, NFT-інструментів та Web3-ігор.

Команда стартапу складається 10 людей, що базуються в Португалії, Франції, Великій Британії та Україні. З моменту заснування проєкт залучив $1,1 млн інвестицій від різних фондів. На грудень 2024 року Slise досяг 6 млн користувачів, серед корпоративних клієнтів – PayPal, MetaMask, Revolut і OKX.

Нагадаємо, український ШІ-стартап CheckEye увійшов в історію, вигравши престижну премію EIT Health InnoStars Awards. Ця перемога стала знаковою віхою для української медтех-індустрії, підтверджуючи здатність наших команд створювати революційні інновації. Вони не лише змінюють підходи до охорони здоров’я, а й визначають його майбутнє на глобальному рівні.

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Рубрики: СтартапиКомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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