Мінцфири шукає стартапи для участі у TechChill 2025

Міністерство цифрової трансформації України оголосило відбір для участі у конференції TechChill 2025

Про це Мінцифри заявило у своєму Telegram-каналі.

TechChill — одна з найбільших технологічних конференцій Балтії, яка щороку збирає засновників, підприємців і інвесторів з усього світу. Захід приваблює понад 2 000 інноваторів, які мають унікальну можливість презентувати свої продукти провідним міжнародним інвесторам і залучати ресурси для масштабування.

У 2025 році TechChill проходитиме з 5 по 7 лютого в Ризі (Латвія). Організатори відберуть до 10 перспективних стартапів для участі в конференції.

У межах участі відібрані стартапи отримають місце в Експо-зоні, вхідні квитки для представників, а також участь в активностях делегації, сайд-івентах та зустрічах з представниками місцевої технологічної екосистеми.

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«Зробіть потужний буст у розвитку стартапу — подавайтеся на TechChill 2025», — пишуть в Мінцифри.

Щоб зареєструватися на участь у відборі, стартап:

має бути зареєстрований в Україні та позиціонувати себе як український;

мати розроблений робочий прототип;

мати рівень готовності технології — 5 і вище;

готовий залучити інвестиції чи реалізувати пілотні проєкти.

Заявки приймають до 18 грудня за посиланням.

«Не проґавте шанс показати світу українські інновації», — додають у Мінцифри.

Організаторами участі української делегації є Міністерство цифрової трансформації України, Український фонд стартапів та YEP Accelerator за підтримки Ukraine-Moldova American Enterprise Fund у партнерстві з європейським консорціумом Seeds of Bravery та TechChill.

Нагадаємо, що Україна долучилась до Європейського альянсу стартапів націй. Європейський альянс стартапів націй (ESNA) — це ініціатива, що об’єднує 26 країн ЄС, Ісландію та Україну. Головна мета — створити найкращі умови для інновацій і розвитку стартап-екосистем, визначаючи стандарти та практики для зміцнення позицій Європи як світового центру інновацій.

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