10 українських стартапів увійшли до списку найкращих на EIT Jumpstarter 2024

Цьогорічна програма EIT Jumpstarter, що ініціюється Європейським інститутом інновацій та технологій (EIT), оголосила 24 інноваційних стартапи, які долають найбільш нагальні проблеми суспільства

Серед них представлені 10 стартапів з України, які були номіновані в категоріях EIT RawMaterials, New European Bauhaus, EIT Urban Mobility та Rebuild Ukraine. EIT Jumpstarter є ініціативою Європейського інституту інновацій та технологій, органу Європейського Союзу, йдеться в пресрелізі.

«Кількість європейських стартапів, створених за допомогою таких програм, як EIT Jumpstarter, зростає з кожним роком, і багато компаній з попередніх випусків вже оцінені у мільйони доларів. Це особливо важливо для подолання дефіциту фінансування в європейській інноваційній екосистемі. Програма допомагає створювати нові робочі місця, приносить нові навички та стимулює підприємництво в регіоні, — говорить Пьотр Буланж, представник програми EIT Jumpstarter. — Враховуючи, що кожен євро, інвестований у програму, генерує 30 євро зовнішнього фінансування для новостворених стартапів, EIT Jumpstarter дійсно слугує трампліном для талановитих засновників».

Цьогорічний фінал програми EIT Jumpstarter відбувся 28 листопада в Будапешті (Угорщина) в рамках конференції EIT Community «Наступне десятиліття інновацій для майбутнього Європи. 10-а річниця Регіональної інноваційної схеми ЄIT».

Українські стартапи на Web Summit 2024: репортаж з місця події та коментарі учасників

Спікерками події також стали представниці з України: Ірина Савицька, CEO та співзасновниця Bank of Memories та Наталія Денікеєва, керівниця проєктного офісу Diia City при Міністерстві цифрової трансформації України.

Програма EIT Jumpstarter об’єднує та визначає найперспективніші інноваційні стартапи, які створюються на науково обґрунтованих ідеях та мають на меті розв’язати глобальні проблеми та виклики суспільства. Цього року особливу увагу отримала категорія Rebuild Ukraine, яка була представлена виключно українськими стартапами. Їх мета — розробити технологічні рішення, які будуть спрямовані на розв’язання питань та викликів, пов’язаних із повномасштабним вторгненням та орієнтуватимуться на відновлення України.

До шорт-листа цьогорічної програми увійшло 10 українських стартапів: Unconventional Lithium Production, UrbanGeoWonders, Drive in Five!, AgRe, CathodMiner, Demining Ukraine with us!, Drone NonDestructiveTesting, Golos, INFINITY MAGNITUDE BATTERIES та VeraNet.

Стартап Drone NonDestructiveTesting став переможцем у номінації Rebuild Ukraine. Він забезпечує дистанційну діагностику інфраструктури за допомогою БПЛА та штучного інтелекту для виявлення та ранжування дефектів у реальному часі, сприяючи безпеці й оптимізації технічного обслуговування.

Програма EIT Jumpstarter допомагає перетворювати інноваційні ідеї на стартапи. У 2024 році в ній взяли участь 49 команд із 21 країни, які змагалися у 9 категоріях і розділили гранти на суму 150 000 євро.

