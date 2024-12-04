Український ШІ-стартап отримав міжнародну премію

Український ШІ-стартап CheckEye увійшов в історію, вигравши престижну премію EIT Health InnoStars Awards

Ця перемога стала знаковою віхою для української медтех-індустрії, підтверджуючи здатність наших команд створювати революційні інновації. Вони не лише змінюють підходи до охорони здоров’я, а й визначають його майбутнє на глобальному рівні.

CheckEye, заснована у 2022 році, використовує штучний інтелект для масштабного скринінгу хронічних захворювань. Платформа поєднує досвід українських лікарів-практиків і провідних дослідників Інституту Філатова з передовими технологіями, забезпечуючи високу точність і масштабованість.

Завдяки цій унікальній синергії CheckEye здобув визнання на міжнародній арені, ставши першим українським стартапом, який отримав цю міжнародну нагороду.

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«Два роки впровадження інновацій в умовах повномасштабної війни довели свою ефективність в Україні, а тепер їх визнала і Європа. Ця перемога відкриває шлях до масштабування нашої експертизи в країнах ЄС і в усьому світі», — сказав Кирило Гончарук, засновник і генеральний директор CheckEye.

EIT Health InnoStars Awards — це провідна програма, заснована Європейською Комісією у 2016 році. Вона підтримує стартапи з Центральної, Східної та Південної Європи, сприяючи інноваціям у сфері охорони здоров’я шляхом надання доступу до міжнародних ринків, партнерства та фінансування.

«Перемога CheckEye підкреслює потенціал українських технологій. Синергія між досвідом українських медиків, науковими досягненнями Інституту Філатова та можливостями штучного інтелекту для широкомасштабного скринінгу хронічних захворювань закладає основу для збереження якості життя мільйонів людей по всьому світу. Я пишаюся тим, що це бачення реалізовано через платформу нашої команди та визнано європейською спільнотою як важливе та своєчасне», — додав Кирило.

Нагадаємо, що 10 українських стартапів увійшли до списку найкращих на EIT Jumpstarter 2024. Цьогорічна програма EIT Jumpstarter, що ініціюється Європейським інститутом інновацій та технологій (EIT), оголосила 24 інноваційних стартапи, які долають найбільш нагальні проблеми суспільства. Серед них представлені 10 стартапів з України.

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За матеріалами: CheckEye.