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Заснована українцями GitLab обрала нового CEO: хто ним став

06.12.2024 18:20
Дарія Шуть
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В компанії з українським корінням GitLab відбулись зміни в керівництві. СЕО компанії Сід Сібранджі оголосив, що йде з посади через проблеми зі здоров’ям

Заснована українцями GitLab обрала нового CEO: хто ним став

Фото: freepik.com

Так, співзасновник та генеральний директор GitLab Сід Сібранджі напередодні повідомив, що покидає пост СЕО, однак залишиться на посаді голови ради директорів компанії.

Він зазначив, що причиною його звільнення стали особисті проблеми — Сібранджі хоче зосередитись на здоров’ї та продовжити лікування від онкології.

«Моє лікування проходить добре, мій рак не метастазує, і я працюю над тим, щоб повністю одужати. Звільнитися з ролі, яка мені подобається, нелегко, але я вважаю, що це правильне рішення для GitLab», — заявив Сібранджі.

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Замість нього СЕО компанії призначили Білла Стейплса, колишнього генерального директора New Relic, яка займається вебвідстеженням та аналітикою. Раніше він також працював на керівних посадах у Microsoft та Adobe.

Зарплата Стейплса на новій посаді становитиме $600 000 і він матиме право на отримання грошової премії, яка дорівнює його зарплаті. Також він отримає опціони на акції вартістю $24 млн. Крім посади СЕО, Стейплс увійшов і до ради директорів GitLab.

GitLab розробляє платформу для спільної роботи над написанням програмного коду. У 2021 році компанія вийшла на IPO. Співзасновник компанії, українець Дмитро Запорожець покинув GitLab майже одразу після виходу компанії на біржу. За майже три роки після IPO акції GitLab подешевшали більш ніж удвічі.

Нагадаємо, рекламний блокчейн-стартап Slise, заснований українцями, був проданий інвестиційній компанії Web3 Media Ventures, що спеціалізується на Web3-активах. Співзасновник та СЕО Slise Олексій Сидоров розповів, що стартап планується інтегрувати у портфель Web3 Media Ventures до кінця першого кварталу 2025 року.

Також ми писали, що український ШІ-стартап CheckEye увійшов в історію, вигравши престижну премію EIT Health InnoStars Awards. Ця перемога стала знаковою віхою для української медтех-індустрії.

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Рубрики: КомпаніїСвітНовиниТехнології
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