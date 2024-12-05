Від Microsoft вимагають відшкодувати понад $1 млрд: причина

Microsoft загрожує позов на значну суму у Великобританії за нібито завищені тарифи для клієнтів конкуруючих хмарних фірм

Корпорацію Microsoft звинуватили в несправедливому завищенні цін для клієнтів суперницьких хмарних компаній у позові про відшкодування збитків на суму понад 1 млрд фунтів стерлінгів ($1,27 млрд).

У позові стверджується, що клієнти, які використовують Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform або Alibaba Cloud — всі ключові конкуренти хмари Microsoft Azure — змушені платити більше за ліцензування хмарного ПЗ Windows Server на інфраструктурі конкурентів.

Microsoft пропонує фірмам, які використовують Windows Server у хмарі Azure, дешевшу ціну, ніж прямим конкурентам. У позові стверджується, що фірми, які використовують широко розповсюджене серверне ПЗ, по суті, змушені платити надмірну ціну за використання альтернативних хмарних обчислень.

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Крім того, Microsoft використовує своє панівне становище на ринку хмарних серверних операційних систем, встановлюючи вищі ціни та спонукаючи клієнтів до переходу на Azure. Позивач Марія Луїза Стасі, юрист з питань конкуренції, вимагає понад 1 мільярд фунтів стерлінгів компенсації для постраждалих компаній.

За її словами, позов має на меті оскаржити антиконкурентну поведінку Microsoft, підштовхнути їх до розкриття точної суми, на яку були незаконно оштрафовані компанії у Великобританії, і повернути гроші організаціям, які були несправедливо стягнуті.

Тисячі британських підприємств та організацій представлені в позові, який є колективним позовом «без права відмови». Це означає, що будь-яка компанія, яка потенційно може постраждати, автоматично враховується і може отримати виплату, якщо Microsoft програє.

Ця подія сталася в той час, коли Управління з питань конкуренції та ринків Великобританії готує «поведінкові» засоби захисту від антиконкурентних практик у хмарній індустрії після багатомісячного розслідування. І попереднє рішення може бути прийняте вже цього тижня.

Нагадаємо, Федеральна торгова комісія (FTC) США розпочала антимонопольне розслідування щодо корпорації Microsoft. Воно охоплює всі сфери діяльності компанії: від хмарних обчислень і ліцензування ПЗ до пропозицій з кібербезпеки та ШІ-продуктів.

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