Microsoft створить найпотужніший у світі квантовий суперкомп’ютер

Цей технологічний прорив стане результатом багаторічних досліджень та співпраці Microsoft з компанією Atom Computing

Технологічний гігант Microsoft разом з Atom Computing розробляють найпотужніший у світі квантовий суперкомп’ютер, який з часом стане комерційно доступним.

Квантовий суперкомп’ютер базуватиметься на технології керування атомами, що дозволить значно підвищити швидкість обробки даних та знизити рівень помилок. Microsoft планує інтегрувати обладнання Atom Computing у свою обчислювальну платформу Azure Quantum.

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Для цього Microsoft працює над впровадженням нової архітектури, яка використовуватиме так звані логічні кубіти — елементи, що зможуть зберігати й обробляти більше інформації, ніж традиційні комп’ютери. Квантові обчислення здатні обробляти дані паралельно, що суттєво збільшить їхню ефективність у порівнянні зі звичайними машинами.

Microsoft активно інвестує в розвиток квантових технологій. Компанія прагне створити машину, яка зможе виконувати понад мільйон rQOPS (квантових операцій на секунду), що стане проривом у сфері обчислювальної техніки.

При цьому рівень помилок у таких операціях не перевищуватиме однієї на трильйон. Такі показники дозволять використовувати квантові комп’ютери в реальних сценаріях, де зараз використовують класичні обчислювальні системи.

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Компанія вже досягла успіхів у створенні компонентів для своєї квантової машини. Вони розробляють технології, які забезпечують стабільну роботу кубітів при температурах, вищих за абсолютний нуль, що полегшує комерціалізацію квантових обчислень.

Загалом квантові суперкомп’ютери мають потенціал змінити багато галузей. Вони можуть розв’язувати задачі, які зараз вважаються неможливими для звичайних комп’ютерів. Серед перспективних сфер використання — розробка нових матеріалів, медичні дослідження, ШІ та криптографія. За допомогою квантового суперкомп’ютера можна буде моделювати процеси на рівні атомів і молекул, що відкриє нові горизонти для досліджень у хімії та фізиці.

Нагадаємо, що Microsoft офіційно визнав OpenAI своїм конкурентом. У щорічному звіті Microsoft OpenAI приєднався до довгого списку конкурентів у сфері ШІ, поряд з Anthropic, Amazon і Meta.

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За матеріалами Interesting Engineering